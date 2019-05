Es ist amtlich: Dambacher und Renschler treten wieder zur OB-Wahl an

Der Bühlertanner Bürgermeister Michael Dambacher und der Walldorfer Anwalt Matthias Renschler treten zum zweiten Wahlgang der Ellwanger Oberbürgermeisterwahl an. Das ist in der Sitzung des Ellwanger Gemeindewahlausschusses bekannt gegeben worden. Die Bürgermeisterin von Neuler, Sabine Heidrich, hat ihre Kandidatur zurückgezogen.

Der 39-jährige Dambacher hatte im ersten Wahlgang am 26. Mai 49,44 Prozent der Stimmen auf sich vereinigt und die notwendige absolute Mehrheit nur knapp verfehlt. Dieses Wahlergebnis sei für ihn „ein großer Ansporn“, sagte der Bühlertanner Rathauschef. Dambacher kündigte für die kommenden zweieinhalb Wochen weitere Veranstaltungen an, auf denen er um das Vertrauen der Ellwanger Bürger werben will. Er rief die Bürgerschaft auf, nochmals von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Auch Matthias Renschler hat sich dafür entscheiden, weiter zu kämpfen. Am Wahlabend, bei dem er mit 28,17 Prozent der Stimmen auf den zweiten Platz kam, hatte er sich im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ noch Bedenkzeit ausgebeten.

Kurz vor Ende des Bewerberschlusses teilte Sabine Heidrich, die Bürgermeisterin von Neuler, mit, dass sie ihre Kandidatur zurückzieht. Sie hatte am Sonntag 22,26 Prozent der Stimmen erhalten.

Die Briefwahlunterlagen für den zweiten Wahlgang werden voraussichtlich ab Montag, 3. Juni, verschickt. Das teilte Julian Kohler, der Leiter des Ellwanger Wahlamts, mit. „Wir gehen von sehr vielen Briefwählern aus, da der Wahltermin in den Pfingstferien liegt“, sagte Kohler. Wer bereits für den ersten Wahlgang Briefwahl beantragt hat, bekomme die Unterlagen für den zweiten Durchgang automatisch zugeschickt, so der Leiter des Wahlamts.

Wer die Briefwahl für den zweiten Urnengang beantragen möchte, könne dies ab Montag beantragen. Notwendig dafür sei die schriftliche Wahlbenachrichtigung, die die Wähler nach dem ersten Durchgang am 26. Mai zurückerhalten hätten. Die Wähler könnten die Briefwahl entweder per E-Mail oder direkt auf dem Rathaus beantragen. Der Briefwahlantrag per Internet werde voraussichtlich am Montag, 3. Juni, freigeschaltet.