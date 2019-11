Es fließt Geld für die Schiene: Region soll profitieren

Der Bund wird die Mittel zur Verbesserung des schienengebundenen Verkehrs massiv erhöhen. Dies soll im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) erfolgen, wie die Abgeordneten Roderich Kiesewetter und Winfried Mack bekanntgeben. Beide weisen auf die Chancen für den Ausbau der Brenzbahn, der Rems- und Oberen Jagstbahn hin.

„Vordringlich sind für uns die Elektrifizierung und der teilweise zweigleisige Ausbau der Brenzbahn sowie der Ausbau der Rems- und Oberen Jagstbahn für den schnellen Verkehr und der Bahnhalte im Bereich der Riesbahn“, sagen die Abgeordneten des Wahlkreises.

Auf Grundlage der Beschlüsse zum Klimaschutzprogramm werden die Bundesfinanzhilfen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes von derzeit 332 Millionen auf etwa 665 Millionen Euro im Jahr 2020 und auf eine Milliarde Euro ab 2021 aufgestockt. Eine weitere Erhöhung ist 2025 auf dann zwei Milliarden Euro vorgesehen. Ab 2026 steigt dieser Betrag erneut um 1,8 Prozent jährlich.

So wolle der Bund seinen Fördersatz bei Elektrifizierungen von 60 auf 90 Prozent erhöhen, erklären die Abgeordneten. Hinzu komme die Landesförderung. Auch bei Ausbaumaßnahmen wolle der Bund den Satz von 60 auf 75 Prozent erhöhen, hinzu komme der Landesanteil (bisher 20 Prozent). Deshalb könne jetzt insgesamt von sehr hohen Fördersätzen ausgegangen werden, wenn Kommunen und Region in den Ausbau der Bahn in ihrem Bereich investierten.

Diese Erhöhungen kämen gerade rechtzeitig für Ostwürttemberg, so Mack und Kiesewetter. Hier stehen der Ausbau und die Elektrifizierung der Brenzbahn an, um den Personennahverkehr auf dieser Strecke erhöhen zu können. Ziel sei ein stündlicher RE und eine stündliche IRE-Linie, die in Aalen um eine halbe Stunde zueinander versetzt ankommen beziehungsweise abfahren.

Ebenso habe die Region ein Gutachten zum Ausbau der Rems- und Oberen Jagstbahn in Auftrag gegeben. Hier gehe es darum, einen schnellen Zug pro Stunde zwischen Stuttgart, Aalen und Nürnberg zu ermöglichen, so die Abgeordneten.

Und schließlich müssten die Haltepunkte entlang der Riesbahn schnell ertüchtigt werden, um die neue Bahn ab 2022 auf dieser Strecke zu ermöglichen.

„Wenn wir unsere Kräfte in der Region bündeln, können wir es in den nächsten Jahren schaffen, unsere Bahninfrastruktur massiv zu verbessern. Dazu wollen wir intensiv beitragen“, so Roderich Kiesewetter und Winfried Mack.