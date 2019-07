Es brummt und summt auf dem Betzold-Firmengelände

Spätestens seit dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ ist das Thema Artenvielfalt in aller Munde. Die Arnulf Betzold GmbH hat bereits im Frühjahr 2018 in Kooperation mit der Stadt und dem Naturschutzbund (Nabu) für Insekten und Bienen eine 1500 Quadratmeter große Blumenwiese angelegt. Jetzt waren Bürgermeister Volker Grab und Hariolf Löffelad vom Naturschutzbund Ellwangen im Unternehmen.

Bienen, Vögel, Insekten: Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Familienunternehmens zur Arbeit laufen, sind sie nicht alleine. Denn sowohl am großen Firmenparkplatz, als auch direkt vor dem Firmengebäude wurden im Frühjahr 2018 insgesamt 1500 Quadratmeter Blumenwiese angelegt. 1100 Quadratmeter hat dabei die Arnulf Betzold GmbH bepflanzt, 400 Quadratmeter gehören der Stadt Ellwangen, mit der zusammen das Bildungsunternehmen mehr Lebensraum für Bienen und andere Insekten im Industriegebiet schaffen möchte. „Wir haben uns mit der Stadt und dem Nabu Ellwangen zusammengetan, um einen möglichst großen zusammenhängenden Lebensraum für Insekten zu schaffen“, erzählt Geschäftsführer Ulrich Betzold, und auch Bürgermeister Volker Grab betont: „Es ist super, dass Firmen bei solchen Aktionen mitmachen. Ich bin fasziniert, was aus der Fläche geworden ist und wie viele Schmetterlinge ich auf der Wiese schon gesehen habe.“

Ihren Ursprung fand die Blumenwiese durch die Ellwanger Aktion „Ich blühe auf“, bei der gemeinsam mit Hariolf Löffelad über Möglichkeiten gesprochen wurde, wie man freie Grünflächen insektenfreundlich angelegen kann. „Das Besondere an dieser Blumenwiese ist, dass wir bewusst und individuell Blumen gepflanzt haben, die in der Region auch wirklich vorkommen“, erklärt Ulrich Betzold.

Auch in Zukunft wird das Familienunternehmen auf diesem Weg weitermachen. So stehen für heimische Vögel 15 artgerechte Nistkästen bereit. „Wir möchten zeigen, dass auch ein Industriegebiet schön und eine Heimat für Tiere sein kann“, so Betzold, der sich ebenso wie Löffelad sehr freuen würde, wenn weitere Unternehmen der Region dem Beispiel folgen. „Das Bewusstsein dafür ist wichtig. Das Problem ist, dass Leute häufig nicht wissen, wie man so etwas anlegt. Wir als Nabu stehen hier gerne beratend zur Seite“, erklärt Löffelad.