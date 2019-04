Es bleibt bei drei OB-Kandidaten

Nein, es ist keiner mehr aus der Kiste gesprungen und hat laut „Hier“ gerufen. So bleibt es bei einer Kandidatin und zwei Kandidaten für die OB-Wahl in Ellwangen. Das sind in Reihenfolge ihres Bewerbungseingangs Michael Dambacher, Bürgermeister von Bühlertann, Sabine Heidrich, Bürgermeisterin von Neuler, und Matthias Renschler, Rechtsanwalt. In dieser Reihenfolge werden sie am Wahlsonntag, 26. Mai, auch auf dem Stimmzettel stehen.

Bei der Vorprüfung hatten sich keine Einwände gegeben, alle drei haben ihre Unterlagen rechtzeitig und vollständig abgegeben und auch genug Unterstützer-Unterschriften vorgelegt, sagte OB Karl Hilsenbek, Vorsitzender des Wahlausschusses. Die Bewerberfrist war am Montag, 29. April, um 18 Uhr abgelaufen, gleich danach, um 18.30 Uhr hat der Wahlausschuss getagt. Bis dahin war keine weitere Bewerbung eingegangen. Kandidat Nummer vier hatte ja bekanntlich zurückgezogen.

Im zweiten Wahlgang können weitere Bewerber antreten

Da am 26. Mai nicht nur OB-Wahlen sind, sondern auch Europa- und Kommunalwahlen, wird das Ergebnis erst nach 20.30 Uhr feststehen. Denn nach Schließung der Wahllokale wird zuerst die Europawahl ausgezählt, dann die OB-Wahl. Sollte keiner der drei Bewerber das Rennen machen, also die absolute Mehrheit der Stimmen gewinnen, das sind 50 Prozent plus eine Stimme, kommt es am 16. Juni zum zweiten Wahlgang. Dafür können weitere Bewerber in den Ring steigen. Sie haben aber nur drei Tage, nämlich bis Mittwoch, 29. Mai, Zeit, ihre Kandidatur zu erklären.