Erster Tag der Vereine: Das ist am kommenden Samstag alles geboten

Die Corona-Pandemie hat das Vereinsleben gehörig eingeschränkt. Umso schöner ist es, wenn derzeit wieder viele Aktivitäten stattfinden können. Das teilt die Stadtverwaltung mit und kündigt einen „Tag der Vereine“ an. Am Samstag, 21. August, wollen mehrere Ellwanger Vereine und Organisationen mit allerlei Aktionen auf sich und ihre Angebote aufmerksam machen.

Geboten sind unter anderem ein Rollstuhlparcours und Boccia. Es wird eine Musikjagd geben, Tennisschnupperkurse, Turnen für „Power Kids“ und vieles mehr. Parallel dazu finden das Flugplatzfest in Erpfental und der Flohmarkt „Rund ums Juze“ statt. Das Repair-Café stellt Beispiele seiner Arbeit aus, die Seelsorgeeinheit Ellwangen bietet „Wellness für deine Seele“ in der Basilika.

Der „Tag der Vereine“ ist aus einem digitalen Austauschtreffen hervorgegangen, zu dem die städtische Ehrenamtskoordinatorin Jana Brühl und die Sportbeauftragte Elena Kucher eingeladen hatten. Die jetzt angebotenen Aktionen finden vorbehaltlich der aktuellen Corona-Regelungen statt. Wer an einer Veranstaltung teilnehmen möchte, soll sich im Zweifelsfall beim jeweiligen Veranstalter erkundigen. Das ist das Programm:

Rollstuhlparcours und Boccia des BVSG Ellwangen: 10 bis 15 Uhr, Treffpunkt bei schönem Wetter Marktplatz oder Marienstraße, bei schlechtem Wetter Buchenberghalle. Keine Teilnehmerbeschränkung, keine Anmeldung erforderlich.

Musikjagd des Musikvereins Röhlingen: 13.30 bis 16.30 Uhr, Schnitzeljagd mit musikalischen Spielen durch Röhlingen, für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahre, Treffpunkt im Musikvereinsraum in der Schule. Anmeldung ist erforderlich unter jugendleiter@mv-roehlingen.de.

„Tennis: Mit Abstand der beste Sport“ des TC Ellwangen: 15 bis 18 Uhr, ohne Altersgrenze und ohne Anmeldung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden von aktiven Spielern und angehenden Trainern betreut. Schläger können zur Verfügung gestellt werden. Bitte Sandplatzschuhe oder Sportschuhe mit flachem Profil mitbringen. Ort: Clubheim des TC Ellwangen, Langres Straße 5.

Flohmarkt „Rund ums Juze“: 9 bis 16 Uhr. Antikes, Spielsachen, Kleinmöbel, Kleidung oder Trödel: Das und mehr sucht ein neues Zuhause. Der Erlös kommt einer gemeinnützigen Organisation zugute. Kleine Leckereien, erfrischende Getränke und schöne Musik werden geboten. Unterstützt wird die Aktion des Juze von den Klimahelden, dem Jugendrat, den Naturendeckern, der Stiftung Haus Lindenhof und dem ehemaligen „Glücksgriffkomitee“.

Bewegungsparcours für Kinder bis zur 5. Klasse der SG Schrezheim: Von 14 bis 17 Uhr sind unterschiedliche sportliche Stationen um die Sankt-Georg-Halle herum aufgebaut. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus. Anmeldung erforderlich bei Christiane Heckert unter heckertchristiane@gmail.com

Tennis für Kinder beim TSV Ellwangen: 14 bis 15 Uhr, Schnupperkurs für Kinder von 8 bis 10 Jahre. Ort: TSV-Tennisplätze bei der Rundsporthalle. Anmeldung erforderlich bei Hans Schillerwein unter Telefon 07961 / 52848.

Turnen für Power Kids des TSV Ellwangen: 14 bis 15 Uhr für Jungs und Mädchen von 4 bis 8 Jahren. Sport, Spiel, Spaß stehen im Vordergrund bei den zehn Stationen rund um den Trimm-dich-Pfad. Ort: Sportplatz Mittelhof. Anmeldung erforderlich bei Silvia Unden per E-Mail an silviaunden@gmx.de oder unter Telefon 07961 / 53 980.

Springturnier des Reit- und Fahrvereins Rindelbach: vom 20. bis 22. August ab 8 bis 18 Uhr auf der Reitanlage, Kellerhausstraße 4. Anmeldung für Reiter per E-Mail an Alexander.renschler@reitverein-rindelbach.de oder unter Telefon 0163 / 4411873.

Flugplatzfest der Fliegergruppe Ellwangen: ab 11 Uhr mit Oldtimern aller Art, Rundflügen sowie Speisen und Getränken.

Ausstellung des Repair-Cafés: ganztags in der Marienstraße 17 (ehemals Buchbar).

„Wellness für deine Seele“ der Seelsorgeeinheit Ellwangen: ganztags. Wer möchte, kann an diesem Tag in der Basilika ermutigende Gedanken abholen oder eine kurze Auszeit nehmen und verweilen. Die Karten und Impulse gibt es direkt am Eingang der Basilika.