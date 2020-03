Erster Covid19-Einsatz für das THW

Ellwangen/Schwäbisch-Gmünd (ij) - Das Technische Hilfswerk (THW) Ellwangen musste dieser Tage seinen ersten offiziellen Covid19-Einsatz absolvieren. Die Katastrophenschützer wurden vom Landkreis damit beauftragt, Betten und Matratzen zu den geplanten Fieberambulanzen nach Aalen und Schwäbisch Gmünd zu bringen.

Durch die im Vorfeld bekannten Packmaße, konnte eine Vorplanung gemacht werden. Diese ergab, dass die Ladekapazitäten des THW Ellwangen nicht ausreichen würden. Deshalb wurde für den Transport der Betten und Matratzen zwei zusätzliche Fahrzeuge des THW Schwäbisch Gmünd angefordert.

Am vergangenen Samstag wurden die fünf Großfahrzeuge von den THWlern schließlich gemeinsam beladen, wobei darauf geachtet wurde, dass keine unnötigen Fahrten zwischen den Ambulanzen stattfinden mussten. In Summe wurden 280 Betten und 450 Matratzen an die beiden geplanten Fieberambulanzen, für den weiteren Aufbau, geliefert. Diese werden aktuell von den Malteser Hilfsdienst Aalen, der DRK-Bereitschaft Aalen, dem DRK-Kreisverband Schwäbisch Gmünd und der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd errichtet.