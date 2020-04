Erster Coronavirus-Fall in Ellwanger LEA

In der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Ellwangen ist der erste Coronavirus-Fall festgestellt worden. Das berichtet das Regierungspräsidium Stuttgart am Donnerstag. Ein 32-Jähriger Bewohner aus Ghana sei positiv auf SARS-Cov-2 getestet worden.

Der infizierte Bewohner wurden sofort innerhalb der LEA in einem vorbereiteten isolierten Quarantäne-Bereich untergebracht. Dort wird er abgetrennt von den übrigen Bewohnern mit Verpflegung versorgt, heißt es weiter.

Die Person zeigt bisher nur milde Symptome und wird medizinisch überwacht. Sechs Kontaktpersonen von Dienstleistern in der LEA, die Kontakt mit dem Bewohner hatten, wurden zudem unter häusliche Quarantäne gestellt.

