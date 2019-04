Erste Schritte auf dem Weg zur Landesgartenschau

„Ellwangen an die Jagst“, so lautet der Slogan für die Bewerbung der Stadt Ellwangen für die Landesgartenschau 2026. Gemeint ist damit nicht nur die bessere Erlebbarkeit, sondern auch eine bessere Erreichbarkeit der Jagst. Um dieses Ziel zu erreichen, will die Stadtverwaltung die Verbindungen zwischen der Stadt und der Jagst sowie dem künftigen Landesgartenschaugelände in den Jagstwiesen verbessern. Darüber hat die Stadtverwaltung nun mit Verantwortlichen der Bahn gesprochen.

Zwischen der Innenstadt und dem Gartenschaugelände liegen bekanntlich die Bahngleise. Also soll die Bahnunterführung, die von der Badgasse zum Jugendzentrum führt, verbreitert und barrierefrei werden. Zudem möchte die Stadt, dass der Bahnsteig zwischen den Gleisen 2 und 3 des Bahnhofs barrierefrei wird. Als drittes soll bis 2026 eine Unterführung entstehen, die vom Bahnhof unter den Gleisen durch zur Jagst führt und dann mittels einer Brücke über die Jagst verlängert wird. Von dort sollen die Besucher und Gäste bequem den Eingangsbereich zur Landesgartenschau auf dem Schießwasen erreichen können.

Jetzt sind der Bahn-Konzernbevollmächtigte, Thorsten Krenz, sowie der Leiter des Regionalbereichs Südwest der DB, Michael Groh, zu einem Gespräch in Ellwangen gewesen und haben sich auch vor Ort umgesehen. Mit dabei war auch Dirk König vom Referat für die ÖPNV-Infrastrukturförderung des Landesverkehrsministeriums und das Regierungspräsidium Stuttgart mit Baudirektor Thomas Imminger und Anja Spörl.

Beim Austausch mit Oberbürgermeister Karl Hilsenbek wurde schnell klar, dass die Maßnahmen im Bereich des Bahnhofs aufwendig sind. Um zu einer belastbaren Einschätzung der Kosten zu kommen, braucht es eine genaue Vorplanung. Die Kosten sollen in den nächsten Monaten im Rahmen einer Machbarkeitsstudie ermittelt werden. Erst danach wird entschieden, ob gebaut werden kann und es dafür Fördermittel gibt.

Anders bei der Unterführung im Bereich der Badgasse. Dafür hat das Regierungspräsidiums Fördermöglichkeiten in Aussicht gestellt, da die Maßnahme eine Verbesserung für Fußgänger bringt. Jetzt sind die Rampen und Treppen sehr steil, künftig soll eine breitere und barrierefreie Verbindung dank Aufzügen entstehen. Damit wären auch die Parkplätze auf der Insel und dem Schießwasen besser und sicherer zu erreichen. Ob und wie hoch die Förderung ausfallen kann, entscheidet sich erst, wenn eine genaue Planung vorliegt.