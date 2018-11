Erste Medizinstudentin in Ellwangen

Mit Antonia Vo hat die erste Medizinistudentin ihre praktische Ausbildung an der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik begonnen. Seit Anfang des Jahres ist die Ellwanger Klinik akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm. Damit können Medizinstudenten den praktischen und letzten Teil ihrer Ausbildung, das Praktische Jahr (PJ), nun auch in Ellwangen absolvieren.

Der Ansprechpartner für das Praktische Jahr, Professor Rainer Isenmann, nahm die Studentin zusammen mit dem ärztlichem Standortleiter Privat-Dozent Andreas Prengel und Leitendem Arzt Darko Kirincic in Empfang. Zur Begrüßung gab es ein Ellwanger Willkommenspaket, das die Stadt spendiert hatte.

Mit Ellwangen nehmen nun alle drei Standorte der Kliniken Ostalb an der medizinischen Ausbildung teil. Die PJler sind für die Kliniken ein wichtiges Instrument, um medizinischen Nachwuchs zu gewinnen. In der letzten Woche sind deshalb erneut Delegationen aus Ellwangen, Aalen und Mutlangen an die Universität Ulm gefahren, um beim dortigen PJ-Infotag für die Ausbildung an den Kliniken Ostalb zu werben.

Wichtig für die Studenten ist bei der Wahl des Krankenhauses außer der Lage und Ausbildungsvergütung vor allem die Möglichkeit, praktische Fähigkeiten zu erlernen. Neben den Pflichtfächern Innere Medizin und Chirurgie müssen die Medizinstudentinnen und -studenten auch ein Wahlfach belegen. Ellwangen bietet hier Anästhesie/Intensivmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Urologie anbieten.