Erste-Hilfe-Tasche für geflüchtete Frauen mit Babys

Jedes Jahr kommen in Ellwangen Babys zur Welt, deren Mütter aus ihrem Heimatland flüchten mussten und in der LEA Unterkunft gefunden haben. Das berichtet der Soroptimist International (SI) Club Ellwangen. Diesen Babys stehe zwangsläufig kein liebevoll eingerichtetes Kinderzimmer zur Verfügung, und oft fehle es an der einfachsten Grundausstattung. Dieser Notlage hat sich der SI Club Ellwangen bereits 2015 angenommen und mit der ‚SI-BabyBag‘ Startpakete für diese neuen Erdenbürger vorbereitet. Seit 2019 unterstützt der Förderkreis Kleine Hände die Aktion. Er war auch diesmal mit vier Helferinnen beteiligt. Insgesamt zwölf Engagierte befüllten Taschen mit Kleidung und Pflegeprodukten für Neugeborene und Säuglinge. Ein vorangegangener Spendenaufruf brachte enorme Resonanz, sowohl bei Privatpersonen als auch Unternehmen, die die Aktion mit Sachspenden unterstützten. Nun können weitere 75 Babys mit einer liebevoll zusammengestellten Grundausstattung ins Leben starten, freut sich der Club Ellwangen der Soroptimisten.