Erste Haustiermesse in Crailsheim

Am kommenden Wochenende feiert die erste Haustiermesse „Tierisch“ im Hangar in Crailsheim Premiere. An zwei Tagen wird sich hier alles rund um Katze, Hund und Co. drehen. Neben einer breiten Austellerpalette wartet auf die Besucher auch ein hochkarätiges Rahmenprogramm.

Gesunde Ernährung für Haustiere gewinnt auch bei den Tierbesitzern im Land immer mehr an Bedeutung. Dies spiegelt sich im Ausstellerbereich der „Tierisch“-Messe wider. Gleich mehrere Anbieter von Tierfutter sind auf der Messe dabei und stellen ihre Produkte vor. An den Ständen bekommen Besucher zudem einen Überblick über verschiedenste Tiertherapie-Möglichkeiten sowie die richtige Pflege von Tier, Fell und Zahn.

In weiteren Bereichen findet sich alles, was Tierbesitzer im Alltag benötigen. Dazu gehören zum Beispiel Leinen und Halsbänder, Neues für Spiel, Sport und Beschäftigung sowie Transportboxen und -anhänger, Körbchen und Decken. Natürlich werden auch Produkte zur Tierhaarentfernung und neueste Reinigungssysteme für Haustierbesitzer angepriesen.

Und auch die Tierkremierung wird auf der „Tierisch“ Thema sein.

Votrag über Wölfe und Ausstellung eines Edelkatzenclubs

Ein Höhepunkt des Rahmenprogramms ist der Auftritt von Wolfsexpertin Elli H. Radinger. Die Fachjournalistin und Buchautorin widmet sich am Samstag, 2. Juni, um 15.30 Uhr in einem 90-minütigen Vortrag der Rückkehr des Wolfes nach Deutschland. Durch eine fundierte wie unterhaltsame Vermittlung von jüngsten Erkenntnissen aus der Wolfsforschung räumt Radinger mit dem Mythos vom rücksichtslos-grausamen Raubtier auf und setzt sich mit Fakten für ein Miteinander von Mensch und Wolf ein.

Für Katzenfreunde empfiehlt sich indes ein Besuch der Ausstellung des Edelkatzenclubs Zwickau-Meerane im Foyer. Die Ausstellung findet an beiden Messetagen statt. Hier werden Rassekatzen von Züchtern und Haltern aus ganz Deutschland durch eine fachkundige Jury prämiert. Bei den sogenannten Bühnenshows werden die Katzen und ihre Ergebnisse dem Publikum präsentiert. Dabei werden Rassestandards und die Züchtungen erläutert. Die Show beginnt am Samstag gegen 11 Uhr und am Sonntag gegen 12 Uhr. Zusätzlich gibt es am Samstag um 14.15 Uhr eine Sondershow, bei der die Maine-Coon-Katze im Rampenlicht steht. Am Sonntag, ab 14.30 Uhr, ist die Sondershow den Kurzhaarrassen gewidmet.

Von Turniersport über Obedience bis Flyball oder Dogscooter - in Kooperation mit Hundesportvereinen aus der Region wird die „Tierisch“ bei Vorführungen sich auch verschiedensten Hundesportarten widmen. Erste Kontakte zu den Vereinen können am Rande der Vorführungen geknüpft werden.

Weltgrößtes Tierheim ist mit von der Partie

Am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr widmen sich Vorträge dem rumänischen Tierheim Smeura. Über die erfolgreiche und beeindruckende Arbeit, die diese Organisation für herrenlose und verwahrloste Tiere leistet, wird regelmäßig in den Medien berichtet.

Eine Erfolgsgeschichte schreibt derzeit das Crailsheimer Unternehmen CDS. Es entwickelte mit BARF ein artgerechtes Futter, das zurück zur Natur des Hundes führen soll. Was hinter der Rohfleischfütterung steht, wird in Vorträgen am Samstag und Sonntag erklärt.

Auf die Verdauung des Hundes und ihre Besonderheiten wird Frank Ebling von der Crailsheimer Futterscheune zudem am Sonntag um 16 Uhr eingehen.