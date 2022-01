Erst Unfall verursacht, dann Fahrer verletzt und schließlich Hund überfahren

Am Silvesterabend, gegen 21.50 Uhr, hat ein 26-jähriger Audi-Fahrer die Landesstraße von Erpfental in Richtung Röhlingen befahren, ehe er am rechten Fahrbahnrand einen freilaufenden kleinen weißen Hund erblickte.

Er hielt seinen Pkw an, schaltete das Warnblinklicht ein und rief den Hund zu sich her. Hierfür öffnete er die Fahrertüre. In diesem Moment kam ihm ein 27-jähriger Audi-Fahrer mit unverminderter Geschwindigkeit entgegen. Er touchierte die geöffnete Fahrertüre des 26jährigen Audi-Fahrers, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der kleine Hund wurde von dem Audi des 27-jährigen erfasst und verstarb an der Unfallstelle. Der Hundebesitzer konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Bei dem Hund dürfte es sich um einen Jack-Russel-Terrier mit braunen Flecken gehandelt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 11 000 Euro. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen (Tel. 07961/930-0) zu melden.