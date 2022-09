Erst die Carnegie Hall in New York, dann im Foyer des Ellwanger Peutinger Gymnasiums

Karten/Reservierung gibt es bei Musik Bader in Ellwangen (Tel 07961/5 34 55) zum Preis von 25 Euro, ermäßigt: 15.

Das Ostalb Jazz Orchestra (OJO) präsentiert am Sonntag, 9. Oktober (18.30 Uhr), im Ellwanger Peutinger Gymnasium, nach zweijähriger Pause sein neues Konzertprojekt: „Jazz meets violin“. Den Part der Violine übernimmt dabei der renommierte Komponist und Jazz-Geiger Gregor Hübner.

Hübner, 1967 in Stuttgart geboren, lebt heute in New York und zählt zu den bedeutendsten Geigern und Komponisten der aktuellen Jazz-Szene. Den baden-württembergischen Jazzpreis hat er bereits gewonnen, auch für einen Grammy war er nominiert.

Ott und Hübner kennen sich seit dem Studium

Er und Gerhard Ott, langjähriger Leiter des Ostalb Jazz Orchestra, kennen sich seit dem Studium. Schon lange war ein gemeinsames Projekt geplant, nun kann das Konzert endlich stattfinden. Am Sonntag, 9. Oktober, um 18.30 Uhr in Ellwangen, im Forum des Peutinger Gymnasiums.

Das Orchester wird mit einer Mischung aus Swing-, Latin- und Funk-Titeln aufwarten, außerdem Stücke von Gregor Hübner. Auch die bekannten OJO-vocals werden zu hören sein, diesmal sogar vierstimmig. Man darf sich auf einen abwechslungsreichen Abend freuen. Hübner wird gut eingespielt sein: Eine Woche zuvor gastiert er in der Carnegie Hall in New York, ein Ohrenschmaus erwartet das Publikum.