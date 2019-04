Erschrocken und in die Mittelleitplanke gefahren

Eine Frau ist auf der A7 so erschrocken, dass sie einen Unfall verursacht hat.

Die 21-Jährige war am Samstag gegen 00.30 auf der A7 zwischen Ellwangen und Aalen-Westhausen unterwegs. Plötzlich vernahm sie am rechten Fahrbahnrand vermutlich ein Tier und erschrak dabei so heftig, dass sie ruckartig nach links zog und auf die Mittelleitplanke fuhr.

Ihr Auto kam ins Schleudern, prallte über beide Fahrstreifen zurück und blieb auf dem Seitenstreifen liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von 12 000 Euro. Aufgrund der Unfallzeit kam es glücklicherweise nur zu geringen Verkehrsbehinderungen, teilt die Polizei mit.