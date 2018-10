Rund 50 Besucher haben sich am Mittwochabend am Gedenkstein auf dem Rabenhof eingefunden, um an die Opfer der nationalsozialistischen Euthanasie-Politik zu erinnern.

Zwischen 1940 und 1941 wurden 32 Pfleglinge, die in der damaligen Landesfürsorgeanstalt Rabenhof lebten, in den Gaskammern der NS-Tötungsanstalten Grafeneck und Hadamar ermordet. Ein Teil von ihnen wurde am 17. Oktober 1940 nach Grafeneck deportiert. Am Rabenhof erinnert man deshalb alljährlich an diesem Datum an die Opfer. Mit der Gedenkveranstaltung soll ihnen ein Teil ihrer Würde zurückgegeben werden, sagte Thomas Knies, Leiter Wohnen und Soziale Dienste, in seiner Rede am Mittwochabend. Das Gedenken sei aber auch wichtig, damit heutige Generationen aus der Geschichte lernen.

In seiner Rede zitierte Knies eine Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Rostock, die kritisiert hatte, dass über die psychisch kranken und geistig behinderten Opfer der nationalsozialistischen Euthanasiepolitik in der Zeit nach 1945 zunächst sehr lange dröhnend geschwiegen worden war. Der Ärztin bereite die Auseinandersetzung mit diesem Thema nach wie vor „Erschrecken, Entsetzen und Scham“, berichtete Knies. Die Mediziner hätten sich dem Nazi-Regime unterworfen und es mitgetragen. Und dadurch die eigentliche Aufgabe der Medizin, sich „schützend für den kranken und schwachen Menschen einzusetzen“, nicht erfüllt.

Auch heute noch ist nach Ansicht dieser Rostocker Ärztin die Gefahr groß, dass in der Gesellschaft, die an den Idealen von Intellekt, Produktivität und Selbstbestimmung orientiert ist, der Wert des Lebens vor allem an geistiger Funktions- und Leistungsfähigkeit gemessen werde. Die Medizin müsse durch die Erfahrungen der Vergangenheit aber dafür einstehen, dass jeder Mensch einen inneren Wert trägt, der eben nicht an Leistungen gemessen werden kann.

Die Gedenkveranstaltung auf dem Rabenhof sollte aber nicht nur an die Opfer aus der Psychiatrie erinnern, „sondern auch allen weiteren Opfern dieser menschenverachtenden Politik“, betonte Knies. Bei den Recherchen sei er auf eine Filmdokumentation gestoßen, die sich mit der Zwangssterilisation von Gehörlosen befasst. Diese wurde nach der gemeinsamen Gedenkfeier noch gezeigt.

Ein passendes Lied zum Abschluss

Im Anschluss an die Rede hatten Thomas Knies und Marianne Stadler, die Vorsitzende des Heimbeirats, die Namen der Ermordeten im Wechsel laut vorgelesen. Teilnehmer der Gedenkfeier gingen nach vorne und stellten Kerzen neben dem Gedenkstein und einer bepflanzten Schale nieder.

Abschließend sang Bettina Strohm einige Lieder, die sie selbst mit der Gitarre begleitete. Besonders das Lied „Für die Liebe“ der Band Berge mit seinem Refrain „Ich entscheid' mich für die Liebe und für die Menschlichkeit, denn nur wer nicht geliebt wird, hört auf, ein Mensch zu sein“ ging unter die Haut und war der passende Abschluss für diese Gedenkveranstaltung.