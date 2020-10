Die Wildwochen werden am Samstag, 17. Oktober, um 10 Uhr auf dem Wochenmarkt auf dem Ellwanger Marktplatz offiziell eröffnet. Dann erklingen wieder Jagdsignale vom Bläsercorps des Hegerings Ellwangen. An verschiedenen Ständen kann man wilde Leckereien probieren und kaufen. Am Stand des Hegerings erfährt man alles über Wald und Wild.