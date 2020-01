Erneuter Polizeieinsatz nach Schussgeräuschen in Rot am See

Einen Tag nach dem blutigen Familiendrama in Rot am See (Landkreis Schwäbisch Hall) sollen am Samstag erneut Schüsse gefallen sein. Wie die Polizei auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt, haben gegen 13.30 Uhr Beamte eines Spezialeinsatzkommandos einen Mann festgenommen, der sich in seiner Wohnung verschanzt hat.

Beamte eines Spezialeinsatzkommandos nehmen einen Mann fest, der sich in seiner Wohnung verschanzt hat. (Foto: Michael Häußler)

Laut Polizei wurden um 10.45 Uhr Schüsse im Ort gemeldet. Daraufhin rückten Kräfte des Spezialeinsatzkommandos aus und nahmen den Tatverdächtigen fest. Dieser blieb nach Aussage der Polizei unverletzt. Auch weitere Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.

‼️Polizeieinsatz in #RotamSee ‼️Gegen 10:45 Uhr wurden Schüsse in Rot am See gemeldet. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat sich ein Tatverdächtiger in einer Wohnung verschanzt.Weitere Informationen folgen. pic.twitter.com/dPoxOlcN4R— Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 25, 2020

Laut Robert Kreidler, Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen, stehe der Vorfall nicht im Zusammenhang mit dem sechsfachen Mord am Freitag.

Unklar sei auch, ob der Festgenommene mit einer Waffe herumhantierte oder von Silvester übriggebliebene Böller gezündet worden sind.

Klar sei allerdings, dass der gesamte Ort aufgrund des Familiendramas ebenso sensibilisiert sei, wie die Einsatzkräfte.

Am Freitag soll ein 26-jähriger Mann in Rot am See sechs Menschen erschossen haben, darunter seine Eltern. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Das Motiv bleibt weiter im Dunkeln. Weitere Einzelheiten zu dem Drama wollen Polizei und Staatsanwaltschaft Ellwangen noch am Samstag mitteilen.

Einen Tag nach dem blutigen Familiendrama in Rot am See (Landkreis Schwäbisch Hall) sind am Samstag erneut Schüsse gefallen. (Foto: Tom Weller)

