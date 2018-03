Erneut Anrufe durch falsche Polizeibeamte

In Ellwangen, Waiblingen, Fellbach, Schwaikheim, Backnang, Oberrot und Mainhardt haben Unbekannte am Montag Senioren angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben. Wie die Polizei mitteilt, ist die Masche der Täter bereits hinlänglich bekannt. Die Betrüger sagten, angeblich sei in der Nachbarschaft eingebrochen worden, Täter flüchtig und die Senioren angeblich das nächste Ziel der Täter. In zum Teil mehreren Telefonaten versuchen die Täter die Senioren dazu zu bringen, ihre Wertgegenstände und Bargeld zur Abholung an einen vermeintlichen sicheren Ort bereit zu halten. Die Täter schaffen es sogar manchmal, die Senioren zu einer Bargeldabhebung auf der Bank zu bewegen.

Am Montag hob eine Seniorin nach einem Anruf in Waiblingen mehrere tausend Euro ab, zu einer Geldübergabe kam es jedoch nicht. Die weiteren Angerufenen haben den Betrug erkannt und sich auf nichts eingelassen.

Die Polizei rät allen Senioren: Seien sie misstrauisch bei entsprechenden Anrufen, rufen sie im Zweifel beim örtlichen Polizeirevier zurück und besprechen Sie sich zuerst mit Vertrauenspersonen! Die Polizei würde niemals am Telefon dazu auffordern Bargeld abzuheben oder Wertgegenstände zur Abholung bereit zu halten! Zudem bittet die Polizei alle Angehörigen, ältere Familienangehörige für die Betrugsmasche zu sensibilisieren.