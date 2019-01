Ernüchterung für Wintersportler: Meteorologe sagt „Schmuddelwetter“ vorher

Schnee und Eis fordern seit dem frühen Samstagmorgen die Autofahrer im Ostalbkreis. Doch für all diejenigen, die sich nicht mit Reifen, sondern auf Brettern fortbewegen wollen, ist das aktuelle Wetter ein Segen. Einige Skilifte auf der Ostalb haben bereits angekündigt, dass sie den Betrieb aufnehmen wollen. Doch der Meteorologe Andy Neumaier hat ernüchternde Aussichten für die Wintersportfans.

„Es droht schon wieder Tauwetter“, sagt Neumaier auf Nachfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung“. Für Sonntag könne es für so manche Skipiste zwar noch reichen, es kämen aber da bereits wieder die ersten grünen Stellen zum Vorschein. „Tagsüber herrschen noch gute Bedingungen, weil es noch schneit. Am Samstagabend wird es aber schon wieder milder. Da geht der Schnee dann in Regen und Nieseln über“, sagt er. Nur oberhalb von Oberkochen, Essingen und auf dem Härtsfeld bleibe es bei Schneefall.

„Bei 600 oder 700 Metern ist die Grenze. Da kann sich der Schnee noch einigermaßen halten“, so Neumaier weiter. Aber auch dort – zum Beispiel auf dem Härtsfeld oder Hirtenteich – herrschen keine Idealbedingungen. „Das gibt Pappschnee“, sagt der Meteorologe voraus. Für alle Skilifte, die ihre Pisten am Sonntagmittag freigeben wollen, hat er keine guten Nachrichten. „Ich befürchte, dass es da eine nasse und matschige Angelegenheit werden wird.“

Der Schnee wird nass – auch auf den Höhen

Auch auf der Höhe wird der Schnee laut Neumaier nass. Aber: „Wenn die Piste gut präpariert ist, dann bleibt der Schnee. Aber auch da sackt er natürlich etwas in sich zusammen. Dort kann man zwar noch Skifahren. Schön wird es aber nicht.“ Generell werde der Sonntag ein ungemütlicher Tag – wie der Wochenanfang. „Da kommt Schmuddelwetter. Zwei bis fünf Grad Plus und nasskalt“, so der Wettermann. Ab Mittwoch werde es deutlich kälter, aber dennoch sieht Neumaier für Wintersport die kommenden beiden Wochen eher schwarz.

Wer sich doch schon die Bretter umschnallen und auf die Piste will, sollte sich vorab beim jeweiligen Skiliftbetreiber informieren. Denn alle Skigebiete weisen auf die jeweilige Schneelage hin, die ausschlaggebend ist. Deswegen haben die meisten Betreiber eine Infohotline, bei der man sich über die Bedingungen vor Ort informieren kann.

Hirtenteich

Die Skipiste Hirtenteich in Essingen-Lauterburg ist laut Hotline ab Sonntag, 6. Januar, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Unter der Woche soll von 14 bis 20 Uhr der Lift in Betrieb sein.

Hohenberg

Das Skigebiet in Rosenberg hat bereits an diesem Samstag, 5. Januar, ab 13 Uhr geöffnet. Gefahren werden kann bis 21 Uhr. Am Sonntag ist die Piste von 10 bis 21 Uhr geöffnet, unter der Woche von 15 bis 21 Uhr.

Ostalb Skilifte

Die Ostalb Skilifte wollen ihre Piste ebenfalls am Sonntag, 6. Januar, ab 14 Uhr öffnen.

Trübenreute

Pessismistischer ist da der TSV Dewangen, der seine Skipiste nicht öffnen wird. Das teilt der Verein auf seiner Facebookseite mit. Dem TSV sei der Schnee zu nass. Skikurse seien außerdem auch noch keine geplant, schreibt der Verein weiter.

Über die Skipisten in Bopfingen, Kirchheim sowie in Gschwend konnten keine Informationen zu Öffnungszeiten eingeholt werden. Die Betreiber waren nicht zu erreichen.

Spaziergänger aufgepasst

Außerdem warnt die Polizei alle Spaziergänger und Wanderer vor Schneebrüchen. Vereinzelt seien bereits Bäume umgestürzt, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. In Wäldern herrsche eine gewisse Gefahrenlage.