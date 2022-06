Erlernte Praxis im Ausland angewendet

Bereits zum 14. Mal haben sich angehende Erzieherinnen und Erzieher von Sankt Loreto Ellwangen und Aalen für drei bis vier Wochen auf den Weg gemacht, um einen Teil ihrer praktischen Ausbildung im Ausland beziehungsweise Einrichtungen mit interkultureller Arbeitsweise in vorschulischen Einrichtungen zu absolvieren. Das Projekt „Diversity - Erfahrungslernen weltweit“ zeigt: Das Erfahrungslernen unterstützt die Schülerinnen und Schüler dabei, ihre interkulturellen Kompetenzen zu erweitern. Solche Qualitäten spielen laut Sankt Loreto angesichts der Zunahme von Kindern mit Migrationshintergrund in der Gesellschaft für angehende Erzieher auf dem Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle.

Schüler, die am Projekt teilnehmen, belegen das Wahlpflichtfach „interkulturelle Bildung“, in welchem sie sich bereits in der schulischen Ausbildung auf ihr Praktikum vorbereiten: Sie lernen die Bedeutung interkultureller Pädagogik und vorurteilsbewusster Erziehung, Bildung und Betreuung kennen, verstehen und schätzen kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede und beziehen diese ressourcenorientiert mit in ihre Arbeit ein. Aber auch die eigenständige Organisation der Reise sowie die Planung von Aktivitäten am Zielort sind Teil der Vorbereitung auf den Aufenthalt im Ausland.

Neben der Erweiterung interkultureller Kompetenz erfahren die jungen Erwachsenen somit auch einen Zuwachs an persönlicher Reife: Selbstvertrauen, Mut und die Bereitschaft, sich auf etwas Neues außerhalb des Gewohnten einzulassen. Es ist eine Herausforderung, einen Sprung ins Unbekannte zu wagen sowie offen und flexibel auf Neues und Unerwartetes in unbekannter Umgebung zu reagieren.

Die diesjährigen Auslandspraktikanten haben Ihre Praktika in Wien (Österreich), in Baden (Schweiz) sowie in Padborg (Dänemark) absolviert. Es war aber auch möglich, das Praktikum innerhalb Deutschlands in einer sozialpädagogischen Einrichtung zu absolvieren, welche den Fokus der pädagogischen Arbeit auf den Diversity-Gedanken richtet und mit Adressaten aus anderen Kulturkreisen zusammenarbeitet wie zum Beispiel einer islamischen Kindertagesstätte.

Dies hat auch in diesem Jahr dafür gesorgt, dass ein Beitrag zur interkulturellen Begegnung und zum Austausch geleistet wurde. Die Erfahrungen und Erlebnisse wurden nun in einer hybriden Veranstaltung der Schulgemeinschaft präsentiert, sodass alle daran teilhaben und davon profitieren können.

Die Projektteilnahme schließt mit einem Zertifikat beziehungsweise dem Erwerb des Europass ab. Dieses Dokument bescheinigt, dass die vom Europäischen Rat festgelegten Qualitätskriterien erfüllt und Kenntnisse und Kompetenzen erfolgreich erworben wurden. Dies sind beispielsweise die Planung und Steuerung des eigenen Lernprozesses, das aktive Gestalten des Alltags mit den Adressaten aus anderen Lebenswelten und Kulturkreisen in Zusammenarbeit mit pädagogischem Fachpersonal, das Kennenlernen von anderen Bildungssystemen und pädagogischen Handlungsansätzen sowie die vertiefte Auseinandersetzung mit den eigenen Grundhaltungen und dem eigenen pädagogischen Handeln.