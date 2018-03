Erinnerungen an Weltmeisterschaften

Die Deutsche Elf spielt morgen Abend gegen Ghana. Wenn das Spiel ebenso spektakulär wird, wie es das erste Spiel gegen Portugal war, werden viele Fußballfans noch lange mit einer Fülle an schönen Erinnerungen an die Fußballweltmeisterschaft an Brasilien zurückdenken. Auch von den vergangenen Fußballweltmeisterschaften haben viele Fans noch genaue Erinnerungen an Tore, Elfmeter oder Kopfbälle im Kopf. Nadine Sapotnik hat Passanten in der Ellwanger Fußgängerzone befragt, an welche Momente der vergangenen Fußballweltmeisterschaften sie noch immer besonders gerne denken.

Adolf Goosmann (75) aus Ellwangen: „Ich erinnere mich noch gerne an die Fußballweltmeisterschaft 1954 – an das Wunder von Bern. Ich weiß noch genau, wie ich das Finale vor einem Schaufenster in Münsterland verfolgt habe. Damals hatte kaum jemand einen Fernseher zu Hause. Gedrängt standen wir vor dem Fenster und der eine hat über den anderen geschaut. Spieler wie Helmut Rahn, Fritz Walter und Ottmar Walter bleiben präsent.“

Baki Mieder (44) aus Ellwangen: „Für mich gibt es eigentlich nicht den Moment, an den ich mich gerne zurück erinnere. Aber ich denke sehr gerne an die Atmosphäre der vergangenen Weltmeisterschaften zurück. Alles war aufgepusht in der Stadt und auch die Atmosphäre beim Public Viewing war einfach super. Und ich bin eigentlich gar kein Fußballfan.“

Wolfgang Kuch (56) aus Schorndorf: „Den Elfmeter von Andreas Brehme im Finale 1990 in Italien werde ich nie vergessen. Das war das 1:0 für Deutschland und wir sind dann Meister geworden. Ich habe das Spiel in einem Bierzelt beim Public Viewing in Rieden gesehen. Die Stimmung war danach sehr ausgelassen. Wir haben alle gemeinsam gefeiert.“

Karl Dörzbach (75) aus Stimpfach: „Ich denke noch gerne an das Finale der Weltmeisterschaft 1990 zurück. Meine Frau ist Lehrerin und ich war mit ihr und einigen ihrer Schüler zu dem Spiel in Berlin. Wir haben das Finale in einer Kneipe geschaut und sind dann zum Ku´damm gefahren. Die Stimmung dort war einfach einmalig.“