Erinnerung an Ignatius von Loyola

Am Sonntag, 29. Juli, lädt die „action spurensuche“ uim 18 Uhr alle Interessierten auf den Ellwanger Schönenberg zu einem meditativen Vespergebet anlässlich des Gedenktags des heiligen Ignatius von Loyola ein, der am 31. Juli 1556 in Rom starb. Das Motto bilden die Worte Mariens an den Engel Gabriel: „Mir geschehe nach deinem Wort.“

Mit Blick auf das Altarbild in der Ignatiuskapelle des Schönenbergs entfaltet der Theologe Wolfgang Steffel vom Leitungsteam der „action spurensuche“ die Bedeutung des Ja-Sagens im Glauben. Die Teilnehmer sind eingeladen, das Ja zu Gott, zum Mitmenschen und zu sich selbst zu erneuern. Das Altarbild zeigt, wie Ignatius in der Dreifaltigkeit aufgehoben und geborgen ist.

„Wir möchten diese Erfahrung der Geborgenheit in Gott in Meditation, Gesang, biblischer Weisung und Stille erlebbar machen“, verdeutlicht Wolfgang Steffel. Seit 2012 wird die Ignatiusvesper am Sonntag vor dem Gedenktag in der Kapelle gefeiert und jeweils das imposante Dreifaltigkeitsbild betrachtet.

Pater Philipp Jeningen war Ignatius-Verehrer

Um 19 Uhr folgt im benachbarten Haus Sankt Alfons ein Vortrag mit dem Titel „Ignatius und die Verehrung der Gottesmutter“ mit Pfarrer Norbert Traub, dem Wallfahrtsrektor an der Basilika Mariä Brünnlein in Wemding. Der Geistliche hat drei Jahre in Rom studiert und sich dabei in die ignatianische Spiritualität vertieft. Norbert Traub zeigt auf, wie der Weg des Ordensgründers der Jesuiten eng mit Orten marianischer Frömmigkeit verbunden ist. Nicht von ungefähr wird auch Pater Philipp Jeningen, der Ignatius sehr verehrte, schlicht „der Marienpater“ genannt. Wemding ist seit Gründung der sommerlichen Jeningen-Wallfahrt von Eichstätt nach Ellwangen Station des Pilgerweges mit abendlichem Gottesdienst, zu dem viele Ellwanger mit Bus anreisen.

Der Eintritt ist frei, ein Imbiss wird gereicht. Veranstalter der Andacht und des Vortragsabends ist die „action spurensuche“, die auf den Spuren Philipp Jeningens (1642-1704) regelmäßig geistliche Angebote für Interessierte aus der Region Ostalb anbietet. An Pfingsten hat die Bewegung die Lebens- und Wirkungsstätten des Ignatius in Rom unter Leitung von Pfarrer Michael Windisch erkundet.