Erika Kuhn geht als Leiterin der Krankenpflegeschule in Ruhestand

Erika Kuhn hat nahezu ihr gesamtes Berufsleben der Krankenpflege-Ausbildung gewidmet. Nun wurde die Schulleiterin der Ellwanger Krankenpflegeschule in einer emotionalen Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet.

„In ihren über 40 Berufsjahren dürften Sie weit über 1000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet haben“, vermutete Betriebsdirektor Berthold Vaas bei der ihrer Verabschiedung. Neben der Klinikleitung, dem Lehrer-Kollegium und Mitarbeitern der Ellwanger Klinik war auch der aktuellen Pflegekurs in die Krankenpflegeschule gekommen um die Schulleiterin zu verabschieden.

Bereits nach der Schule in Aalen hat sich der Berufsweg von Erika Kuhn abgezeichnet. Nach der Mittleren Reife machte sie 1969 ein freiwilliges soziales Jahr an der evangelischen Diakonissenanstalt in Stuttgart, wo sie 1970 die Ausbildung zur Krankenschwester begann.

Seit 1981 in Ellwangen

Nach dem Staatsexamen arbeitete sie drei Jahre als Krankenschwester in Stuttgart, bevor sie 1976 damit begann, neue Pflegekräfte auszubilden. Sie begann als Unterrichtsassistentin einer Stuttgarter Krankenpflegeschule. Nach der Weiterbildung zur Lehrerin für Pflegeberufe an der Universität Heidelberg kam sie 1981 an die Ellwanger Krankenpflegeschule, wo sie seither unterrichtet hat. 1996 übernahm sie die stellvertretende Leitung, 2000 wurde sie Schulleiterin.

„Sie können mit Stolz auf das zurückblicken, was Sie hier in Ellwangen für die Schule geleistet haben“, sagte Vaas. Seinem Dank und Wünschen für die Zukunft schlossen sich zahlreiche Gratulanten an.

Die Nachfolge der Schulleitung übernimmt Joana Ruf. Die 32-Jährige unterrichtet seit 2016 an der Ellwanger Krankenpflegeschule und ist seit 2017 stellvertretende Schulleiterin.