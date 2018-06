Erfolgreicher Start bei Meisterschaft

Für die Radsportler des TSV Ellwangen ist ein erster Saisonhöhepunkt auf dem Programm gestanden. Auf einem 14,8 Kilometer langen Rundkurs musste als erster Thomas Walter in der U 13 an den Start. Eine Runde galt es zu fahren. Durch einen nicht optimalen Start musste Walter sich erst durchs Feld kämpfen und verlor so gleich zu Beginn den Anschluss an die Spitzengruppe. In einer fünf Fahrer umfassenden Konstellation versuchte er die Lücke nochmals zu schließen, was jedoch bis zum knapp zwei Kilometer langen Schlussanstieg nicht gelang. Hier konnte er jedoch seine Stärke am Berg ausspielen und noch einige Plätze gut machen, so dass am Ende für ihn der 15. Gesamtrang zu Buche stand.

Pflanz und Walter in der U 17

In der U 17 waren anschließend mit Christoph Pflanz und Daniel Walter zwei Starter des TSV im Feld. Über vier Runden wurde der Jugend alles abverlangt. Pflanz und Walter konnten gut mithalten und sich vereinzelt an der Spitze zeigen. In Runde drei musste Pflanz mit leichten gesundheitlichen Problemen das Feld ziehen lassen. Obwohl viele Fahrer das Rennen vorzeitig beendeten, fuhr er mit starker kämpferischer Leistung das Rennen zu Ende. In der Schlussrunde konnte er nochmals einige Plätze gut machen und sich am Ende über einen beachtlichen 21. Rang freuen. Walter war weiter in der Spitzengruppe. Am Anstieg zur letzten Runde kam dann die entscheidende Attacke. Zu diesem Zeitpunkt im Rennen reichten jedoch die Kräfte nicht aus und so konnte sich eine Gruppe von sieben Fahrern einen knappen Vorsprung erarbeiten. Bis zur Zieldurchfahrt war dieser nicht mehr aufzuholen. So galt es im Schlusssprint der Verfolger nochmals alle Kräfte zu mobilisieren. In einem packenden Finale konnte sich Walter einen starken 13. Rang ersprinten. Dies war nach fast 60 Kilometern und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 38 km/h in seinem ersten Jahr in dieser Klasse eine hervorragende Leistung.