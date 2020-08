Erfolgreicher Abschluss für alle Prüflinge der Ellwanger Buchenbergschule

Nach neun beziehungsweise zehn Jahren Schule haben alle 37 Prüflinge der Buchenbergschule erfolgreich ihren angestrebten Abschluss erreicht. 27 Haupt- und zehn Realschulabschlüsse mit zum Teil hervorragenden Leistungen zeugen von der Qualität des Gemeinschaftsschulunterrichts.

Trotz aller coronabedingten Einschränkungen war es der Schule wichtig, die Abschlussschüler in feierlicher Form zu verabschieden. Die Feier fand ohne Eltern und Verwandte in der schuleigenen Mehrzweckhalle statt. Der scheidende Rektor Anton Bosanis zeigte Eckpunkte des Schulalltags auf: Eine ereignisreiche Schulzeit gehe nach vielen gemeinsam erlebten Aktionen zu Ende, so etwa das 80-jährige Schuljubiläum, der musikalische Abend „Reise um die Welt“ in der Stadthalle, die Projektwoche mit dem Zirkus „Zapp Zarap“, sowie die Bau- und Sanierungsmaßnahmen der Schule. Er dankte allen in den Abschlussklassen unterrichtenden Lehrern für ihr Engagement. Besonders erfreulich: Gemäß dem Motto „Kein Abschluss ohne Anschluss“ wissen alle Schüler, wie es für sie beruflich oder schulisch weitergeht.

Folgende Schülerinnen und Schüler haben den Hauptschul- bzw. den Realschulabschluss bestanden (P: Preis, B: Belobung): Hauptschulabschlüsse der Klasse 9a, Lerngruppenbegleiterin Jessica Oldendorf: Ahmed Aldebbi (B), David Nowak, Ayleen Ezgin (B), Tatjana Klemmer, Melissa Kratzer, Michelle Pausch.

Hauptschulabschlüsse der Klasse 9b, Lerngruppenbegleiterin Yvonne Maneth: Felix Ebert, Marcel Junker, Jan Rische, Fabio Schulze, Jovan Sokac, Kevin Uremovic, Sofia Boldyrev, Sinem Güven, Adelina Karelin (B), Antonija Majdandzic, Julienne Schuck.

Hauptschulabschlüsse der Kasse 10, Lerngruppenbegleiter Steffen Mezger: Simar Arif, Koray Arik, Richard Balogh, Zakaria El-Samman, Alexander Nitsche (P), Erza Buduri (B), Esra Kaplan (B), Ceyda Oral, Rim Shalab Al Sham, Rouaa Shalab Al Sham.

Realschulabschlüsse der Klasse 10, Lerngruppenbegleiterin Katja Maier: Shahnawaz Ahmed, Mesut Giousouf (P), Max Nazarov, Cristian Sava, Jeannette Albak (B), Aaliyah Angenendt (B), Gradiss Bangamba (B), Alexia Grigoras, Daria Hein, Maria Tsapanidou (P).

Als Schulbeste absolvierten Alexander Nitsche die Hauptschulprüfung mit einem Notendurchschnitt von 1,8 und Maria Tsapanidou die Realschulprüfung mit der Note 1,6.