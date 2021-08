Erfolgreicher Abschluss an der Rupert-Mayer-Schule

In der Ellwanger Rupert-Mayer-Schule haben 28 Schülerinnen und Schüler ihre Abschlusszeugnisse der Förderschule, der Haupt- und der Werkrealschule überreicht bekommen.

Dazu wurde unter Leitung von Pfarrvikar Heiko Merkelbach in der benachbarten Kirche Sankt Wolfgang ein Gottesdienst mit Jugendlichen, Eltern, Lehrerkollegium und Fachkräften des Kinderdorfs gefeiert. Schulleiter Thomas Geist wünschte den Jugendlichen den nötigen Mut für den Wechsel in die Berufsausbildung oder an andere Schulen.

28 Jugendliche haben die Schule erfolgreich abgeschlossen (Belobung=B, Preis =P) und erhielten ihre Zeugnisse auf dem Gelände des Schulträgers, dem Kinder- und Jugenddorf Marienpflege: Yanic Boy, Maurice Buchstab, Leon Bux, Dana Dang (P), Dennis Eff (P), Ben Greiner, Cherin Haidar, Reneé Handschuh (P), Maximilian Haschka, Samantha Horvath,Wilhelm Keierleber, Justin Keigler, Nico Kießling, Erjon Müller, Tom Müller (B), Lukasz Nowicki, Dominik Roth, Luca Schiele (B), Max Thaler, Leon Trautmann (B), Isabel Ulmer, Nico Wank, Jehanne Weißhaupt, Jana Welt (P), Justin Welz (B), Sarah Wolfmaier (B), Leni Wunsch und Julien Ziel.