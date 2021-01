Erfolgreiche Online-Sportler

Die Kreisberufsschule Ellwangen (KBSZ) nimmt an den E-Sport-Schulmeisterschaften teil. Und das mit Erfolg. Ihr Team hat es schon bis ins Halbfinale geschafft, dass am 5. Februar ausgetragen und im Internet live übertragen wird.

Im Viertelfinale hatte sich die Mannschaft des KBSZ, vom Technischen und vom Sozialwissenschaftlichen Gymnasium der Schule, gegen das Team der Josef-Durler-Schule Rastatt mit 2:0 durchgesetzt. Jetzt geht es am 5. Februar um 16 Uhr gegen das Georg-Simon-Ohm-Berufskolleg aus Köln.

Im zweiten Halbfinale (17 Uhr) treten dann Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Freiberg und des Goethe-Gymnasiums Lichterfelde gegeneinander an.

Die Halbfinale werden im Internet live gezeigt und sind abruffbar unter www.schulmeisterschaft.de. Wer sich vorab einen Eindruck von der E-Sport-Schulmeisterschaft verschaffen möchte, findet einen Beitrag zu den Viertelfinalpartien unter www.youtube.com/watch?v=CEMbd08k8BY&feature=youtu.be#t=84m28

Das Finale der E-Sport-Schulmeisterschaften wird übrigens noch am gleichen Tag um 18 Uhr ausgetragen. Eventuell sind die Ellwanger Schüler am 5. Februar also gleich zweimal im Einsatz.

Ins Leben gerufen wurde das nationale Turnier von der Initiative „ESportZ“. 32 Schulen messen sich dabei digital im Spiel Splatoon 2. Die angehenden Ellwanger Abiturienten der Klasse TGM/U13 hatten sich mit ihrem Oberstufenberater Thomas Zink einen der begehrten Startplätze bei diesem Turnier gesichert. Vor allem in der Freizeit, aber auch im Unterricht liefen die Turniervorbereitungen.

Die Meisterschaften hatten bereits im Dezember begonnen und mussten aufgrund des Lockdowns von zu Hause aus stattfinden. Dies ist aufgrund der bereitgestellten Leihkonsolen, vor allem aber auch wegen der Affinität der Teilnehmer zu allem Digitalen problemlos möglich. Seit dem Achtelfinale werden die Spiele live auf der Videoplattform YouTube und dem Streaming-Dienst Twitch ausgestrahlt.