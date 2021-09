Erfolgreiche Impfkampagne in der LEA Ellwangen

Die Impfkampagne in der Ellwanger Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) ist erfolgreich gewesen. Aktuell gibt es keine Corona-Infektionen unter den Bestandsbewohnern. Darauf hat jetzt das Regierungspräsidium Stuttgart in einer Pressemitteilung hingewiesen.

In der Mitteilung wird betont, dass in der LEA seit Anfang Juni Impfungen gegen Covid-19 stattfinden. Seither haben hier schon über 450 Menschen eine Corona-Impfung erhalten. Die Impfungen mit dem Impfstoff der Firma BioNTech/Pfizer erfolgen dienstags alle 14 Tage.

„Wir impfen fast ausschließlich Menschen, die erst seit kurzer Zeit in Deutschland und in der LEA sind. Deshalb stellt die notwendige Aufklärung, über Sprachbarrieren hinweg, eine große Herausforderung dar. Das gesamte Team der LEA ist hier sehr engagiert. Die guten Ergebnisse bestätigen dies“, wird Regierungspräsident Wolfgang Reimer in der Mitteilung zitiert. Es sei zudem erfreulich, dass von einer immer wieder kommunizierten Impfskepsis unter Migranten zumindest in der LEA Ellwangen nichts zu spüren sei.

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten in der LEA nach wie vor strenge Schutzvorkehrungen. Neuankommende Flüchtlinge werden weiterhin für 14 Tage in einem Quarantänegebäude untergebracht und mittels PCR-Test auf eine mögliche Infektion getestet. Im Falle eines positiven Testergebnisses erfolgt eine sofortige Separierung und Verlegung in die Isolierunterkunft des Landes nach Stuttgart. Aktuell ist davon nur eine Person betroffen.