Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen in den Pflegeberufen

17 Altenpflegerinnen und -pfleger sowie 14 Altenpflegehelferinnen und -helfer haben ihre Abschlussprüfungen der Altenpflegeschule am Kreisberufsschulzentrum bestanden.

Neben den schriftlichen und mündlichen Prüfungen an der Schule musste coronabedingt eine Simulationsprüfung, ebenfalls an der Schule, die praktische Prüfung in den Kooperationseinrichtungen ersetzen.

Im Bereich der Fort- und Weiterbildung haben 18 Pflegefachkräfte erfolgreich die zweijährige berufsbegleitende Weiterbildung zur Leitung einer Pflege- und Funktionseinheit absolviert. Weitere 19 Pflegefachkräfte bildeten sich zu Praxisanleitern weiter.

Altenpflegehelferinnen und -helfer (Bild links): Al-Azzawi Dhefaf, Jutta Aschauer (Preis), Amar Balalic, Carina Baumann, Lara Bronner (Preis), Patricia Domisch (Belobung), Susanne Hertrich (Belobung), Markus Goikolow (Preis), Nicolai Görnert, Malgorzata Karczewska (Preis), Stephanie Keßler (Belobung), Ewelina Lay (Belobung), Lorena Scharfenecker und Nicole Schendzielarz.

Examinierte Altenpflegerinnen und -pfleger (Bild rechts): Jennifer Colgan, Tatjana Duhanin (P), Rebecca Feil (P), Florian Feldwieser, Alexandra Heider (B), Ewelina Kasperek (P), Madleen Kögler, Alice Kretschmar, Nada Kuckovic (B), Lisa Maier (B), Laura Müller, Michelle Reichelt, Andrea Sauerborn (B), Elena Schott (P), Mihaela Tarhon (B), Wilfried Tchangwa, Jana Zimmermann.

Pflegedienstleiter: Nicole Bronner, Nadine Feurer, Stefanie Köcher, Christian Honold, Katharina Lang, Sabrina Klopfer, Ute Limley, Stefanie Madan, Melanie Markert, Nicole Mayer, Mirjam Meyer, Ulrike Ullmann, Natalie Ostertag, Janine Sauer-Pätzold, Maria Portnagin, Susanne Schneider, Kai Schwarze, Isabell Stirner.