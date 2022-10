Erfolgreiche Abschlüsse an der Gesundheitsakademie Ostalb

An der Gesundheitsakademie Ostalb in Ellwangen haben zehn Auszubildende in der Gesundheits- und Krankenpflege ihr Examen erfolgreich absolviert.

Im Anschluss an den wochenlangen Prüfungsmarathon feierten die Absolventen mit ihren Eltern, Freunden, den Lehrern der Akademie und Beschäftigten der Klinik ausgelassen ihren Abschluss. Vom Freundes- und Förderkreis der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik gestiftet, wurde der „Preis der Besten“ dieses Jahr an die Auszubildenden Jeanine Ludwig, Niclas Walter, Anna-Lena Stolz und Lena Kröner übergeben.

Vier weitere Azubis haben die einjährige Ausbildung in der Pflegehilfe gemeistert und damit die Zugangsvoraussetzung für die dreijährige Ausbildung erreicht. Ferner haben 14 Teilnehminnen und Teilnehmer die halbjährige Weiterbildung zum Praxisanleiter absolviert. Wie jedes Jahr im Oktober freuen sich die Gesundheitsakademie und die Kliniken Ostalb über neue Auszubildenden und Weiterbildungsteilnehmer. Die Prüfung erfolgreich bestanden haben Alenia Bronner, Isabell Brunckhorst, Nicole Gebhard, Lena Kröner, Jeanine Ludwig, Anna-Lena Rettenmeier, Mashud Sandhu, Jennifer Schneider, Anna-Lena Stolz, Niclas Walter, Claudia Fröbe, Arthur Fuchs, Finja Kühn und Jenny Stempel. Foto: Kliniken Ostalb