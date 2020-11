- Ein schöner Erfolg für Julian Fahrian: Der Land- und Baumaschinenmechatroniker der Ellwanger STEBAG hat am Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2020 teilgenommen und auf Ebene der Handwerkskammer Ulm den dritten Platz erreicht. Wie die STEBAG mitteilt, gehöre ihr Mitarbeiter damit offiziell zu den diesjährigen Kammersiegern.

Der 20-Jährige hat seine Lehre erst kürzlich beendet. Noch während der Ausbildung fragte die Handwerkskammer Ulm bei ihm an, ob er an dem bundesweiten Wettbewerb teilnehmen wolle. Julian Fahrian sagte sofort zu. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie entschied sich die Handwerkskammer Ulm in diesem Jahr, die Besten anhand des Ergebnisses der Gesellenprüfung zu ermitteln – eine Möglichkeit, welche die Regularien des Wettbewerbs ausdrücklich vorsehen.

Und hier konnte Fahrian punkten: Er hatte bei den theoretischen und praktischen Prüfungen zum Abschluss seiner Ausbildung hervorragende Ergebnisse erzielt. Die STEBAG-Werkstattmeister Martin Rieger und Thomas Hopfensitz haben Julian Fahrian ausgebildet und sind voll des Lobes. „Ich bin sehr stolz auf ihn, Julian ist der beste Auszubildende, den ich bisher hatte“, wird Martin Rieger in der Mitteilung zitiert.

Beim Nutzfahrzeug- und Landmaschinenspezialisten STEBAG hat Julian Fahrian im Anschluss an die Lehre eine Stelle als Geselle angetreten. In der Werkstatt ist er vor allem mit der Wartung und Instandsetzung von Schleppern und Mähdreschern beschäftigt. An seinem Beruf fasziniert ihn, dass er die Landmaschinen komplett zerlegen und wieder zusammenbauen kann. Die nächsten zwei Jahre möchte er auf jeden Fall bei der STEBAG als Geselle arbeiten. Was danach kommt, steht auch schon fest: „Ich möchte meinen Meister machen.“