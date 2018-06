Erfahrene Mitarbeiter sind eine Stütze

Die Varta Microbattery hat ihre Jubilare im Gasthaus Roten Ochsen geehrt. Zwei Jubilare feierten 40-jähriges Dienstjubiläum und fünf Betriebsangehörige wurden für 25-jährige Treue zum Unternehmen ausgezeichnet.

Geschäftsführer Herbert Schein dankte den Jubilaren für ihre Treue zum Unternehmen und ihre Leistungen. Für die anspruchsvollen Ziele des Unternehmens seien Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung eine wesentliche Stütze.

Bürgermeister Volker Grab gratulierte im Namen der Stadt. Er betonte die Bedeutung, die Varta als bedeutender Arbeitgeber habe. Betriebsratsvorsitzender Dr. Michael Schmalz erwähnte die Errungenschaften aus Arbeitnehmersicht, wie die Erreichung von 30 Tage Urlaub und der 35-Stunden-Woche in den letzten 40 Jahren. Anschließend wurden wichtige Ereignisse aus den Eintrittsjahren der Jubilare, wie der Tag der offenen Tür bei Varta 1975, in Erinnerung gerufen. Am Ende lobte er ihren Einsatz für das Unternehmen.

Im Anschluss wurde den 40er-Jubilaren die Ehrenurkunde des Landes sowie allen Jubilaren die IHK-Urkunde sowie das von der Varta Microbattery erstellte Zertifikat von Herbert Schein, Betriebsratsvorsitzendem Dr. Michael Schmalz sowie Personalleiter Volker Gebhard überreicht.

Die Varta-Werkskapelle unter der Leitung von Robert Sekler rundete den festlichen Rahmen der Jubilar-ehrung gekonnt ab.

Geehrt wurden für 40 Jahre Josef Blattner und Reinhard Gmeiner, für 25 Jahre Berthold Diemer, Nikolaos Kalogirou, Sandra Korella, Petra Renz und Robert Seckler.