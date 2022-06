Erasmus-Programm an der EBR: Partnerschaft mit irischer Schule steht

Direkt nach den Osterferien ist ein Team der Eugen-Bolz-Realschule an die irische Westküste gereist, um die Kooperation mit der künftigen Partnerschule Archbishop McHale College Tuam in Galway offiziell zu besiegeln. Schulleiter Martin Burr, die Englischlehrer Ulrich Hepperle und Alexander Abele klärten mit Rektor John David Kearney, dem Verantwortlichen vor Ort, die organisatorischen Eckdaten und ein Rahmenprogramm für das Pilotprojekt im September ab.

Seit vergangenem Schuljahr ist die EBR für das Erasmus-Programm der EU akkreditiert, welches Auslandsaufenthalte mit interkulturellem Austausch für Bildungseinrichtungen auch finanziell fördert.

Motiviert machten sich die Englischlehrer Ulrich Hepperle und Alexander Abele auf die Suche nach einem geeigneten Kooperationspartner in Irland. Dabei kontaktierten sie bevorzugt Schulen mit Deutsch-Profil im Großraum Galway, dem kulturell und landschaftlich attraktiven Westen der Insel.

Mit einer jährlichen Irlandreise für die Jugendlichen der achten Klassenstufe soll somit die lange Tradition der EBR von Auslands- beziehungsweise Sprachreisen weitergeführt werden.

Pädagogische Ziele sind, dass sich die Schülerinnen und Schüler sprachlich weiterentwickeln, die Unterschiede zwischen einer deutschen und einer irischen Schule im Alltag erfahren, den Westen Irlands kennenlernen und sich mit der irischen Kultur vielfältig auseinandersetzen können.

Martin Burr geht davon aus, dass gegenseitiges Kennenlernen und regelmäßiger Austausch in Sprache und Kultur mit gleichaltrigen irischen Schülern die Jugendlichen an der EBR zum Vertiefen ihrer Englischkenntnisse motiviert. Angedacht sind außerdem persönliche Kontakte und eine enge Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten, zum Beispiel im Rahmen eines Brieffreundschafts-Programm, durch regelmäßige Videokonferenzen zwischen irischen und deutschen Klassenzimmern oder einem Lehreraustausch.

Die neue Partnerschule AMC Tuam liegt in Tuam, County Galway. Etwa 300 Schülerinnen und Schüler besuchen die Einrichtung, die multikonfessionell ist, also nicht unter kirchlicher Trägerschaft steht, wie zahlreiche irische Schulen. Der hohe Qualitätsanspruch der Bildung steht ebenso im Vordergrund wie gegenseitiger Respekt, Gleichberechtigung und die Verantwortung für sich selbst, die Schulgemeinschaft und die Gesellschaft.

„Wir freuen uns enorm über die Möglichkeiten dieser Partnerschaft und vor allem über die Tatsache, dass wir an der EBR allen SchülerInnen der achten Jahrgangsstufe eine Auslandserfahrung in Irland ermöglichen können – und das für einen erschwinglichen Preis“, kommentieren die beiden Englischlehrer das Projekt.

Positiv bewertet wurde der Besuch des EBR-Teams auch auf der Facebook-Seite der AMC Tuam: „Thank you to our German friends who visited us this week as part of the Erasmus program. We are really looking forward to going to Germany next year!“