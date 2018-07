Enttäuschte kroatische Fans

Es muss nicht Deutschland spielen, damit es beim WM-Public-Viewing auf dem Ellwanger Marktplatz voll wird. Zum Finale am Sonntag gab es praktisch keinen freien Platz mehr an den Tischen. Wem die meisten Sympathien gehörten, war klar zu erkennen. Die kroatische Anhänger dominierten, mussten dann zur großen Enttäuschung aber eine 2:4-Niederlage ihrer stark spielenden Mannschaft gegen Frankreich erleben. Trotzdem wurde am Ende fair Beifall für den neuen Weltmeister geklatscht. Einige französische Anhänger konnten ihren Jubel offenbar nicht zügeln und zündeten direkt nach dem Abpfiff noch einen Kanonenschlag neben der Bühne.