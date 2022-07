Entlassfeier an der Eugen-Bolz-Realschule: Den Schulabschluss in der Tasche

Zur Einstimmung auf den Abschied von der Eugen-Bolz-Realschule nahmen jüngst Schülerinnen und Schüler, Eltern und Freunde am ökumenischen Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche teil, der von Pfarrerin Melanie Schießler und Pastoralreferent Sven Köder gestaltet wurde. Anschließend erhielten in der festlich geschmückten Aula der Eugen-Bolz-Realschule bei sommerlichen Temperaturen die diesjährigen Abschlussklassen ihre Zeugnisse.

60 Schülerinnen und Schüler haben die Mittlere Reife bestanden, mehr als die Hälfte erhielt für ihre Leistungen einen Preis (P) oder eine Belobigung (B). Als Schulbeste wurde Leonie Goldner (10a) mit einem Notendurchschnitt von 1,2 ausgezeichnet, außerdem erhielt sie den Langres-Preis der Stadt Ellwangen für besondere Leistungen in Französisch.

Den offiziellen Teil der Feier eröffnete die Klasse 10a mit dem Lied „Hoch“ von Tim Bendzko. Die EBR-Schulband, unter der Leitung von Lehrer Alexander Abele, und Adrian Dautaj am Klavier umrahmten die Entlassfeier abwechslungsreich und stimmig.

Schulleiter Martin Burr richtete seine Rede für die Absolventen thematisch an dem Songtext „Krieger des Lichts“ der Band „Silbermond“ aus, das er zur Einstimmung gemeinsam mit Alexander Abele intoniert hatte. Zuerst beschrieb er die Bedeutung „Krieger des Lichts“ anhand des Buches mit dem gleichnamigen Titel des brasilianischen Schriftstellers Coelho: Ein Krieger des Lichts lerne immer wieder, sich selbst und den Menschen zu vertrauen, er reife an seinen Aufgaben und stelle sich den Herausforderungen des Lebens. Dabei finde er seinen eigenen Weg und lasse sich durch Rückschläge nicht entmutigen.

Hier zeigte Martin Burr die Parallelen zur Situation der Abschlussschüler auf: Sie hätten einen wichtigen Abschnitt erreicht und seien nun dabei, sich auf ihren eigenen Weg zu machen. Er appellierte an die jungen Erwachsenen, ihre Zukunft beherzt zu gestalten, sich durch Rückschläge nicht entmutigen zu lassen. Dabei wies der Schulleiter darauf hin, dass die Band „Silbermond“ 2021 für ihr demokratisches Engagement gegen Rechtsextremismus mit dem Eugen-Bolz-Preis ausgezeichnet worden ist.

Corbinian Schmuck, der Vorsitzende des Fördervereins der EBR, gratulierte den Schülerinnen und Schülern zum bestandenen Abschluss und warb für die Mitgliedschaft im Förderverein, denn so könne man den Kontakt zur EBR erhalten.

Schulleiter Martin Burr freute sich, den Schülerinnen und Schülern ihr Zeugnis der Mittleren Reife überreichen zu können:

10a: Kevin Bosch (B), Leonie Braun, Leonie Burghausen, Sofia Edin, Marvin Erhardt, Casey Frei (B), Kevin Freiheit, Leonie Goldner (P), Tim Kaiser, Maurice Kaspar, Maria Kosel (B), Tim Leinmüller, Alexander Leinweber, Imran Mayer, Salman Mayer, Justin Moser, Niklas Rein, Laney-Emily Stempel, Fabian Stetter (B) und Cedric Suchanecki.

10b: Nils Arbter (B), Timo Beck, Liam Böhm (B), Denny Golenkov (P), Benjamin Gruber, Tim Holzbrecher (B), Lucas Hummel, Florian Knödler (B), Marco Korn (P), Felix Kucher, Maik Kuss, Clemens Lang, Fabrice Langer (B), Dennis Larin (B), Luca Milz, Marco Pfundstein, Noah Rathgeb (B), Simon Schellhammer (B), Tim Schmid (B), Luca Sorg und Timo Wagner (P).

10c: Denis Abele, Nico Conradi (B), Robin Dambach, Valentin Dick, Benedikt Frank, Laurenz Frank, Nick Häfele, Lukas Hahn, Michael Hahn, Timo Hauber (P), Simon Hieber (B), Luca Higler (B), Tim Higler (P), Mathis Jaumann (P), Dominik Litau, Robert Madi, Theodor May, Benedikt Veile (B) und Jonas Wanner.