Entlassfeier 2021 an der Eugen-Bolz-Realschule

In der Aula der Eugen-Bolz-Realschule sind in einer Feierstunde die diesjährigen Abschlussklassen verabschiedet worden. 79 Schülerinnen und Schüler haben die Mittlere Reife bestanden, weitere fünf den Hauptschulabschluss. Mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler erhielt einen Preis oder eine Belobung.

Als Schulbester wurde Felix Fischer (10b) mit einem Notendurchschnitt von 1,1 ausgezeichnet. Den Langres-Preis der Stadt Ellwangen für beste Leistungen in Französisch erhielten Emma Bruder und Leonesse Meier (beide 10a). Musikalisch stimmten Katja Schenk (10b) und Paula Reinhold (10a) mit dem Song „Au Revoir“ von Mark Forster auf den Abschied ein, begleitet von den Musiklehrern Johannes Hammer und Alexander Abele.

Schulleiter Martin Burr ging in seiner Rede auf die Ausnahmesituation durch die Corona-Pandemie hin. Dabei betonte er, dass die Jugendlichen durch die Entbehrungen der vergangenen Monate trotzdem persönlich etwas gewonnen hätten: Sie hätten gelernt, die sonst so normalen Dinge des Alltags wieder mehr zu schätzen. Außerdem sei von ihnen Flexibilität gefordert worden, da sie sich immer wieder kurzfristig auf veränderte Situationen im Schuleben einstellen mussten, sie seien so ein Stück erwachsener geworden.

Klasse 10a (P: Preis/B:Belobung): Tair Avdiovski, Luca Baumann, Laurenz Binz (B), Emma Bruder (P), Donika Buleshkaj, Madleen Dieterle (B), Denis Eisemann (P), Kristina Genzel, Karen Gerlach (P), Larisa Gorus (B), Luis Häußler (B), Sarah Heyne, Zinie Ibram, Angelina-Kim Jefkaj (B), Daniel Junker (B), David Kling, Ronja Knödler (B), Hannah Mahr, Leonesse Meier (P), Paula Reinhold (B), Leni Rettenmeier (P), Sebastian Roder (B), Lukas Schill, Lara Schmid (P), Leon Schmid (B), Luisa Schmid (P), Jonas Sedlatschek (B), Lukas Weber (B), Matthias Weber, Michel Zimin

Klasse 10b: Lena Beck, Doruntina Buleshkaj (B), Sebastian Choinski, Lorenz Dürr (B), Felix Fischer (P), Louis Geiger (B), Laurin Herrmann (B), Marlon Holzner, Michelle Kistner, Denis Kopf, Lucas Kraas (B), Ben Libotean, Simon Luiz (B), Stefan Mayer, Simon Mayr (B), Ajlina Milaj, Silas Öhlert (B), Dimitrios Papadopoulos, Ayleen Ramras (B), Manuel Schellhammer (B), Katja Schenk (B), Sophia Schneider, Sara Tafrali, Beyzanur Tekerek, Benjamin Walter, Mateja Weber, Jakob Zeifang (P)

Klasse 10c: Raphael Barth, Magnus Fischer (B), Andreas Flechsler (B), Jakob Fuchs (P), Johannes Götz (B), Lukas Götz (B), Deniz Hajrulah, Felix Häußer, Johannes Köder, Timo Maier (P), Martin Melchor, Luca Neher (B), Kevin Pleschka, Eduart Preniqi, Luka Schips, Leon Schmid, Nils Schmid, Jonas Semmler, Martin Stegmaier, Ilyas Toth (B), Lorenz Weber, Raphael Wohlrab

Klasse 9a/b: Salmana Daud, David Bosch, Alexej Leinweber, Nick Rief, Sanwal Shahbaz