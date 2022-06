Endlich wieder „Marktplatzmusik“

Nach der zweijährigen Corona-Pause ist die „Ellwanger Marktplatzmusik“ zurückgekehrt. Am kommenden Samstag, 4. Juni, gibt das „Trio Azurro“ den Ton auf dem Marktplatz an. Bis zum 29. Oktober werden die Besucher des Wochenmarkts nun wieder an jedem Samstag Musik zur Marktzeit genießen können. Fast jedes Musikgenre ist dabei vertreten. Die Musiker, Bands und Kapellen kommen nicht nur aus dem Ellwanger Raum, sondern unter anderem auch aus Bayern. Federführend für das Programm ist das städtische Ordnungsamt mit Thomas Steidle, Magnus Knecht und Marktmeister Matthias Kucharz. Musiziert, gesungen und gerockt wird jeweils in der Zeit von 9.30 Uhr und 12.30 Uhr.