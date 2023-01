Endlich Rückkehr zur Normalität: Reit- und Fahrverein Röhlingen feiert erfolgreiches Jahr 2022

Der Reit- und Fahrverein Röhlingen feierte am vergangenen Mittwoch, im Partyraum der Familie Wolpert in Neunheim seine Jahresabschlussfeier. Darüber berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. Der erste Vorsitzende Manuel Bühler konnte gleich auf drei erfolgreiche Vereinsjahre zurückblicken und betonte, dass der Verein gut durch die Pandemie gekommen sei.

Nachdem 2022 mit Aktionen wie dem Nikolausreiten, Freispringchampionat, Sankt Martin, Fahrabzeichen, Ferienprogramm, Reitturnier im Sommer und Fahrertag das Vereinsleben wieder nahezu zur Normalität zurückkehren konnte, war der Rückblick auf die Corona-Jahre mit etwas Wehmut gefärbt.

2021 fand das letzte Voltigierturnier in Röhlingen statt. Das Voltigierturnier davor (2020) war das letzte mit vereinseigenen Voltigierern, denn seit Corona hat der Verein keine Voltigiergruppen mehr, da geeignete Pferde fehlen. Auch der Kalte Markt 2020 und der Silvesterritt 2019 waren ebenfalls die letzten Veranstaltungen vor der Pandemie. Nun freuen sich alle, dass die Ritte endlich wieder stattfinden dürfen. Auch konnten in 2022 wieder die Blutritte in Weingarten, Lippach und Schwenningen, ebenso wie der Leonhardiritt in Fremdingen stattfinden.

Nach einem gemeinsamen Essen folgte als Programmpunkt die Ehrung der langjährigen Mitglieder. Auch in diesem Jahr konnte der Verein einige Mitglieder für ihre Treue ehren.

Bühler konnte nicht nur langjährige Mitglieder ehren, sondern auch einige erfolgreiche Turnierteilnehmer. Irene Walter erreichte auf ihrem Pferd Asterix Platz zwei in der Kreismeisterschaftswertung der Dressur der Klasse A.

Kathrin Hammele kam mit ihrem „Cute Sorrel“ auf Platz drei im Springen der Klasse M, Loreen Epacher kam mit ihrem Mefisto auf Platz drei in der Dressur Klasse M. Diese Erfolge lassen auf ein erfolgreiches Jahr 2023 hoffen, auch wenn der Schwerpunkt des Vereins nicht bei den Turnierreitern, sondern bei den Freizeitreitern liegt.