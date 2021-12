Ende für den Service-Point

Der Service-Point am Bahnhof in Ellwangen ist noch bis zum Jahresende geöffnet. Aufgrund von Einschränkungen der personellen Besetzung gibt es allerdings in den kommenden Wochen begrenzte Öffnungszeiten. Der Service-Point ist am Freitag, 3. Dezember, sowie an den Samstagen 4., 11. und 18. Dezember geschlossen.

In der Woche vom 6. bis zum 10. Dezember ist die Fahrkartenverkaufsstelle am Bahnhof jeweils von Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet. Dasselbe gilt für die Woche von Montag, 13. Dezember, bis Freitag, 17. Dezember. Von Montag, 20. Dezember, bis Donnerstag, 23. Dezember, öffnet der Service-Point im Ellwanger Bahnhof von 9 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17.15 Uhr. An Heiligabend, 24. Dezember, ist der Service-Point von 8 bis 12.15 Uhr geöffnet.

Von Montag, 27. Dezember, bis Mittwoch, 29. Dezember, ist die Verkaufsstelle jeweils von 9 bis 12.30 und von 13.30 bis 17.15 Uhr geöffnet. Mittwoch, 29. Dezember, ist der letzte Öffnungstag.