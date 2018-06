EnBW setzt auf Turbo-Internet

Die EnBW bündelt ihre Telekommunikationsaktivitäten, um das Turbo-Internet auf dem Land voranzubringen. Mit einem symbolischen Spatenstich in Ettlenschieß (Alb-Donau-Kreis) gaben Vorstandsvorsitzender Frank Mastiaux und Landrat Heinz Seiffert den Startschuss für die neue NetCom BW. Diese Tochter der EnBW will in den kommenden drei Jahren rund 30 Millionen Euro ins schnelle Internet investieren.

„Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass wir nah am Kunden leben, aber auch unsere regionale Verantwortung sehr ernst nehmen“, so Mastiaux. „Mit der Stärkung unserer Breitbandaktivitäten stärken wir zudem die Grundlage für Innovationen wie die intelligenten Netze, die wir so dringend für die Energiewende brauchen“.

Die Auswahl von Ettlenschieß als ersten weißen Flecken, den die neue NetCom BW ans schnelle Internet anschließen wird, freut auch Heinz Seiffert: „Schnelles Internet ist heute ein Standortfaktor, gerade im ländlichen Bereich.“ Seiffert ist auch Verbandsvorsitzender der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke, die sich mit 25,1 Prozent an der NetCom BW beteiligen wollen.

Laut Geschäftsführer Bernhard Palm konnten die Vorgängerunternehmen der NetCom BW bereits an die 150 Orte und damit etwa 20000 Haushalte und Gewerbebetriebe aus dem Versorgungsschatten holen. Die NetCom verfügt nach eigenen Angaben über das zweitgrößte Glasfasernetz in Baden-Württemberg, das vornehmlich der Steuerung der Stromnetze dient.