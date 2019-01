EnBW Ostwürttemberg und NetCom rechnen mit enormen Wachstum bis 2020

Ende 2020 soll der Neubau der EnBW ODR und ihrer Tochterfirma NetCom stehen. Die NetCom ist Pächter und Betreiber vieler Breitbandnetze fürs schnelle Internet im Ostalbkreis und wohl bald auch in Heidenheim. Das Unternehmen will aufgrund der eigenen positiven Wachstumsprognosen bis zum nächsten Jahrzehnt von 276 auf 350 Mitarbeiter aufstocken. Gestartet war die NetCom 2014 mit rund 140 Mitarbeitern.

Der zusätzliche Platz auf dem Firmengelände am Unteren Brühl in Ellwangen ist laut NetCom-Geschäftsführer Bernhard Palm auch dringend nötig: „Wir hatten in den vergangenen fünf Jahren ein extremes Wachstum.“ Die NetCom steht seit Dezember als Pächter und Betreiber des Glasfasernetzes im Landkreis Heidenheim fest. Gerechnet wird mit weiteren 8600 Breitbandkunden.

Ausbau des Glasfasernetzes ist die Zukunft

Die größten Chancen für die Zukunft sieht Palm im Ausbau des Glasfasernetzes: „Ein großes Thema ist auch der der Ausbau des Mobilfunknetzes auf den Standard 5G.“ Denn auch dort müssen die Funktürme mit Glasfaser an das Netz angebunden werden.

Das sei auch für die ODR ein Antreiber, sagt der kaufmännische Vorstand, Frank Reitmajer. Sie baut das Netz: „Das muss ja auch alles geplant und dokumentiert werden.“ Insgesamt gebe es in beiden Bereichen ein enormes Wachstum, stimmt ihm Personalleiter Sebastian Maier zu. Auch bei der ODR sollen in den nächsten fünf Jahren 50 neue Stellen geschaffen werden. Dass NetCom und ODR beim Bau der Netze kooperieren können, verschafft ihnen einen großen Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

„Wir stehen gegenüber der Telekom manchmal besser da, weil wir gleichzeitig mit dem Breitbandausbau auch die Gasversorgung der Kommunen in der Region vorantreiben können“, sagt Reitmajer. Wenn erst einmal der Boden aufgerissen ist, dann kommen Glas und Gas gemeinsam rein. Das spart natürlich Kosten und erhöht den Profit.

Es gibt viel Fördergeld zu verdienen

Die Telekom, die in den ländlichen Raum aus Kostengründen nur zaghaft investiert hat, wird in Zukunft der NetCom aber wohl nicht so einfach das Feld überlassen. Denn der Bund hat enorme Fördermittel für die Kommunen ausgelobt. Allein seit 2016 waren es dreieinhalb Milliarden Euro. Palm sagt: „Wir bewerben uns, um zusammen mit den Kommunen und Zweckverbänden und mit Hilfe der Fördergelder die Region weiter auszubauen.“

Im August vergangen Jahres hatte die Bundesregierung ihr Förderprogramm noch einmal neu aufgelegt, um das Verfahren zu vereinfachen, wie es auf der Website des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur heißt.

In eine ähnliche Richtung geht die Ankündigung von Baden Württembergs Innen- und Digitalisierungsminister Thomas Strobl vom 7. Januar. Er kündigte an, die Kofinanzierung des Landes noch in diesem Frühjahr von 20 auf 40 Prozent zu verdoppeln. Für jeden Euro der vom Bund kommt, legt das Land Baden-Württemberg also bald 40 statt 20 Cent oben drauf.

Sicheres Wachstum trotz Fachkräftemangel

Doch was sich alles so rosig anhört, könnte einen Haken haben. Denn die Baubranche ist ausgelastet. Ein Problem, dass man auch bei der NetCom erkannt hat. „Die Tiefbaukapazitäten sind der aktuelle Flaschenhals und bremsen uns gerade ein wenig“, sagt Palm. Daher raten Reitmajer und Palm den jungen Menschen nicht nur zu einer Berufswahl im technischen Bereich, sondern auch im Baubereich.

„Der Fachkräftemangel wird uns im Ausbau unserer Infrastruktur die nächsten Jahre ganz stark beschäftigen“, betont Reitmajer. Dennoch hat man bei NetCom und ODR keinerlei Zweifel an den eigenen Wachstumsprognosen. Denn, so erklärt Palm: „Unser Projekt geht ja nicht nur fünf Jahre, sondern bestimmt eine Dekade bis alles erschlossen ist. Da muss man nicht in eine Glaskugel schauen, um das Wachstum zu bestimmen.“