EnBW ODR unterstützt Ellwanger Klinik

Mit einem Spendenscheck über 1000 Euro an den Freundes- und Förderkreis sind Thorsten Häußer und Werner Gruber von der EnBW ODR an die Ellwanger Klinik gekommen. Von dem Geld wird die Beschaffung eines Videolaryngoskops unterstützt, das die Patientensicherheit bei Narkosen erhöht.

Die Spendensumme kam bei der Aktion „sehen und helfen“ zusammen. Bereits seit 2003 werden die Mitarbeiter der EnBW ODR vom Betriebsrat aufgerufen, Überstunden oder Geldbeträge für soziale Zwecke zu spenden. Der Betriebsratsvorsitzende Thorsten Häußer freute sich, dass mit diesem Geld etliche soziale Einrichtungen in der Region unterstützt werden konnten und auch die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik wieder zu den Begünstigten zählt.

„Im vergangenen Jahr haben sich über 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EnBW ODR und ihrer Tochtergesellschaft Netze ODR sowie Kolleginnen und Kollegen der EnBW-Tochter NetCom BW beteiligt“, so Häußer. Werner Gruber, Sprecher des ODR-Pensionäre, bekräftigte das Engagement der Pensionäre, die die Aktion durch direkte Spenden unterstützen. So wurden in diesem Jahr knapp 37 000 Euro gespendet. Seit Beginn der Aktion kamen bislang über 450 000 Euro zusammen.

Mit dem Geld wird die Beschaffung eines Videolaryngoskops für den Kreißsaal unterstützt. Der Ärztliche Standortleiter und Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Andreas Prengel stellte den Einsatz vor: „Bei einer Narkose wird der Patient künstlich beatmet. Dazu wird ein Schlauch über die Luftröhre eingeführt. Im herkömmlichen Verfahren bringt der Narkosearzt den Schlauch mithilfe eines Spatels in die Luftröhe ein, während er dies optisch von außen kontrolliert“, so Prengel. Mit dem Videolaryngoskop hingegen könne der Narkosearzt über eine Kamera direkt in die Luftröhre schauen, während der Luftschlauch platziert wird. „Wir haben bereits so ein System im Zentral-OP und freuen uns, mithilfe der Spende nun ein weiteres Gerät für den Kreißsaal anschaffen zu können“, so der Chefarzt.

Entsprechend erfreut zeigten sich der Standortleiter der Ellwanger Klinik, Bernd Ziegler, und der Vorsitzende des Freundes- und Förderkreises, Rechtsanwalt Matthias Weber. „Die Spende geht eins zu eins in die Patientenversorgung und kommt letztlich allen zugute“, waren sich Ziegler und Weber zusammen mit Karl Groß vom Freundes- und Förderkreis einig.

Der Freundes- und Förderkreis der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik zählt aktuell 1450 Mitglieder und ermöglicht durch das Erbitten von Spenden Beschaffungen, die über das Klinikbudget hinausgehen.