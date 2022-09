EnBW ODR und Erdgas Schwaben gründen Energieversorgung Donautal

Die Energieversorgung Donautal GmbH, mit Sitz in Gundelfingen an der Donau, ist in diesem Sommer von der EnBW ODR und Erdgas Schwaben GmbH gegründet worden. Das teilt die EnBW ODR in einem Presseschreiben mit.

Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind Sebastian Maier, 55 Jahre, Vorstand der EnBW ODR AG, und Uwe Sommer, 58 Jahre, Prokurist in der Erdgas Schwaben Gruppe. Sie führen ein gemeinsames Unternehmen über die Landesgrenzen von Baden-Württemberg und Bayern hinweg. Mit der länderübergreifenden Zusammenarbeit in der Region Nordschwaben bündeln beide Unternehmen ihre vorhandenen Kompetenzen für die zuverlässige Energieversorgung in der Region, heißt es in der Mitteilung weiter.