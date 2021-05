EnBW ODR sucht Umwelthelden

Das regionale Energieunternehmen EnBW ODR hat eine Mitmach-Aktion ins Leben gerufen: die Umwelthelden. Der Energieversorger ruft Vereine, Institutionen und Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen sowie Bildungs- und Sozialeinrichtungen auf, ihre Umweltschutzprojekte einzureichen. Dafür werden Preisgelder im Gesamtwert von 12 000 Euro ausgelobt. Wer mitmachen möchte, kann sich bis Montag, 19. Juli, unter www.odr-umwelthelden.de bewerben. Projektleiterin Julia Schiele sagt: „Laden Sie Bilder, Videos und Projektbeschreibungen Ihrer Projekte hoch.“

Beispiele können energiesparende Flutlichtanlagen, Insektenhotels, Wildblumenwiesen oder andere Konzepte sein, die die Umwelt vor Ort schützen.

Am Ende entscheiden die Bürger aus dem Versorgungsgebiet, wer die Umwelt besonders nachhaltig gestaltet. Preise gibt es für die acht Bestplatzierten: Der Sieger bekommt 2500 Euro; der zweite 2000 Euro, der dritte 1500 Euro. Für die Plätze vier bis sechs gibt es jeweils 1000 Euro, für die Ränge sieben und acht je 500 Euro.

Zudem vergeben die Vorstände Sebastian Maier und Frank Reitmajer weitere 2000 Euro Preisgeld an besonders beeindruckende Projekte. „Damit fördern wir Vereine, die den Umweltschutz in der Region vorantreiben, aber vielleicht nicht genügend Stimmen bekommen“, erklärt ODR-Vorstand Sebastian Maier.

Nach der Freigabe durch die ODR kann auf der Webseite abgestimmt werden: In der Qualifikationsphase zwischen dem 28. Juni und dem 19. Juli sind die Menschen aus der Region dazu aufgerufen. Die acht Projekte, die am 19. Juli um 10 Uhr die meisten Stimmen erzielen, ziehen ins Finale ein. Alle Finalisten starten wieder bei Null. „Es lohnt sich also, Werbung für die eigenen Projekte zu machen“, sagt Frank Reitmajer. Denn die acht Bestplatzierten, die am 22. Juli bekannt gegeben werden, können mit ihren Preisen der Umwelt weiter Gutes tun.