EnBW ODR kürt die Umwelthelden 2021

13 Umwelthelden dürfen sich freuen: Sie haben bei der Mitmach-Aktion der EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG (ODR) gewonnen und können ihr Preisgeld jetzt in ihre nachhaltigen Projekte und damit in den Klimaschutz investieren. „Die große Beteiligung bei der Abstimmung zeigt das enorme Interesse für Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der Region“, betont Frank Reitmajer, Vorstand der ODR. ODR-Vorstand Sebastian Maier freut sich über die Vielfalt: „Neben den Siegern und Platzierten sind vor allem Natur- und Klimaschutz Gewinner.“

Die meisten Stimmen hat die Grundschule Täferrot bekommen. Im dortigen Schulbauernhof, dem einzigen in einer staatlichen Schule, meckern Schafe, zwitschern Vögel und gackern Hühner. Der erste Preis, 2500 Euro, wird in zwei große Laubbäume investiert. Sie spenden Schatten für die Kinder in der „Draußenschule“ und schaffen Lebensraum für die Vögel. 39 Institutionen, Vereine und Einrichtungen hatten sich bei der ODR beworben und sammelten online Stimmen. Die Entscheidung über die Gewinne haben die Menschen aus der Region getroffen.

Artgerechte Nistkästen für Wildvögel baut der zweite Sieger, „Mein Vogelhäusle.de“. Die 15 Schafferinnen und Schaffer aus Ostwürttemberg verwenden dafür Holz aus heimischen Wäldern. Das Preisgeld von 2000 Euro wollen sie in Kameratechnik investieren, um Wildvögel wie beispielsweise die Dohlen im Kirchturm Oberkochen zu beobachten. Die Bilder sollen auf der Website www.mein-vogelhaeusle.de für alle zu sehen sein, um Aufmerksamkeit für den Artenschutz zu schaffen.

Drittplatzierter ist der Luftsportring Aalen. Er betreibt den Flugplatz Elchingen und sichert dort mit großem Aufwand den Grundwasserschutz. Mit den gewonnenen 1500 Euro wird der Verein die Umrandung des Versickerungsbeckens bepflanzen. Damit schafft der Luftsportring weiteren Lebensraum und Nistmöglichkeiten für Vögel.

Auf Platz vier folgt die Bachtal-Grundschule in Syrgenstein, die als „Umweltschule in Europa“ eine neue Natur- und Klimaecke in der Schule einrichten möchte. Der fünftplatzierte Kindergarten St. Martin aus Ellwangen wird für die gewonnenen 1000 Euro ein mobiles Gewächshaus für die Kinder anschaffen und neue Nistkästen bauen. Den gleichen Betrag investiert der Kindergarten Eigenzell, der auf Rang sechs rangiert, in eine Geo-Cache-Schatzsuche zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit. Dafür wird auch eine neue Wildblumenwiese angepflanzt.

Als Siebter überzeugte der FC Röhlingen mit dem Neubau einer energiesparenden LED-Beleuchtungsanlage für den Sportplatz und bekommt dafür 500 Euro. Ebenfalls 500 Euro erhält der achtplatzierte Bezirksfischerverein Lein-Rems für neuen Maßnahmen zum Erhalt bedrohter einheimischer Fischarten.

Zusätzlich zu den 10 000 Euro Preisgeld der ODR hatten die Vorstände Frank Reitmajer und Sebastian Maier zwei Sonderpreise zu jeweils 1000 Euro ausgelobt. „Bei unserer Mitmach-Aktion sind aber so viele tolle Projekte und Aktionen eingegangen, dass wir uns entschieden haben, den Betrag gleich auf fünf Bewerber aufzuteilen“, sagt Sebastian Maier. Frank Reitmajer ergänzt: „So unterstützen wir in der gesamten Region nachhaltige Projekte.“ Je 400 Euro bekamen die Schule in Sontheim, der Bauernhofkindergarten in Langenau, die Naturschutzgemeinschaft Öllingen, der FC Oberrot und der Arbeitskreis Natur und Umwelt in Mutlangen.