„Elly“ ist die neue Kollegin im Kundenservice der Ellwanger Stadtwerke

„Hallo, Ich bin Elly, Ihre digitale Assistentin. Ich beantworte Ihnen gerne Fragen rund um das Thema Energie und Versorgung.“ So begrüßt seit einigen Tagen ein Chatbot die Kunden der Stadtwerke Ellwangen auf deren Homepage. Elly ist als Mitarbeiterin im Kundenservice auch auf der Homepage des Ellwanger Wellenbads aktiv.

Die digitale Assistentin beantwortet rund um die Uhr Kundenfragen zur Rechnung, zu Produkten, zu Ablesezyklen und sonstigen typischen Stadtwerke-Themen. Der Chatbot wurde auch auf Angebote, Preise und Organisatorisches aus dem Bäderbetrieb trainiert.

Damit dies reibungslos funktioniert und nahezu keine Frage unbeantwortet bleibt, hat Elly in den vergangenen Wochen viel gelernt. Als Grundlage dienten die besonders häufig gestellten Anfragen an den Kundenservice, die vom Chatbot-Projektteam ermittelt, beantwortet und eingepflegt wurden. Sarah Hellmann, Leiterin Marketing bei den Stadtwerken Ellwangen, begrüßt die Ausweitung der Servicezeiten für die Kunden bei gleichzeitiger Entlastung der Mitarbeiter: „Einige Fragen werden unseren Mitarbeitern besonders häufig gestellt. Darauf erhalten die Kunden nun sekundenschnell die passende Antwort von Elly. So können wir uns verstärkt individuellen Anliegen widmen.“

„Der Kunde kann darüber hinaus vom Chat mit der Maschine zum Live-Chat mit einem Menschen wechseln und sich eingehend beraten lassen“, sagt die Marketingchefin der Stadtwerke weiter. „In solchen gemischten Serviceprozessen besteht die Zukunft des Kundenservices.“

Bei ihrem Chatbot-Projekt kooperieren die Stadtwerke Ellwangen mit der „trurnit“ Digital GmbH, einem auf Stadtwerke-Chatbots spezialisierten Anbieter. Elly ist bereits deren 15 Installation für Energieversorger. Da der Chatbot mit typischen Servicefragen vorkonfiguriert war, konnte das Projekt in weniger als drei Monaten umgesetzt werden.