Ellwangerin züchtet superlange Zucchini-Variante

Monika Herschlein hat ein Experiment gewagt und sizilianische Samen in ihrem Garten angepflanzt. Das Ergebnis hat sie zum Staunen gebracht.

Sizilien ist bekannt für seine Märkte und die dort angebotene Gemüsevielfalt. So streifte Monika Herschleins Freundin im Sommer 2017 durch einen sizilianischen Markt und wurde schnell fündig. Ein zucchiniartiges Gewächs hatte es ihr angetan. Allerdings glich dieses keiner der uns gewohnten Zucchini. Interessehalber kaufte sie ein paar Samen des imposanten Gemüses. In Deutschland zog sie diese in kleinen Töpfchen auf und schenkte zwei davon ihrer Bekannten Monika Herschlein.

Auch bei ihr wurde die Neugier geweckt und sie pflanzt die Samen in ihren Garten. Nun hieß es abwarten und Tee trinken. Lange Zeit tat sich nichts. Nach eineinhalb Monaten wuchsen tatsächlich die ersten Blüten. Bald darauf kamen zarte, grüne Zucchini, so groß wie ein Bleistift, unter den großen Blättern zum Vorschein. Die noch kleinen Zucchini wuchsen und wurden immer länger. „Züchten Sie Schlangen?“ wurde Monika Herschlein von ihrem Nachbar wegen des auffälligen Aussehens der Exoten gefragt. In Anbetracht der Zucchini scheint das gar nicht mal so abwegig. Das einjährige Gemüse ist schlank , gewunden wie eine Schlange und 1,20 Meter lang.

Sizilianischer Sommer in Ellwangen

Bei dieser einen Zucchini blieb es aber nicht. Die Ernte war hervorragend diesen Sommer – wahrscheinlich wegen des heißen Wetters, vermutet Herschlein. Am besten schmecke die Zucchini allerdings, wenn sie noch kleiner sei. Zubereitet wird das lange, etwas haarige Gewächs wie normale Zucchini in Deutschland. Als Suppe, Dampfgemüse oder auf dem Grill – die Verarbeitung des sizilianischen Gemüses ist vielfältig. Es ähnelt aber geschmacklich der deutschen Variante.

Nach dieser Erfahrung steht für Monika Herschlein unbestritten fest: „Dieses Jahr hatten wir einen sizilianischen Sommer“.