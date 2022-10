Ellwanger Wellenbad richtet zweite Deutschen U21-Meisterschaft im Tauchschach aus

Gibt es für einen König keinen Ausweg und damit kein Entkommen mehr, bedeutet das für ihn im Regelfall Schachmatt. Das Spiel ist aus, der Gegner hat gewonnen.

Das gilt auch, wenn die Partie, wie im Falle von Lotta und Elias, in eineinhalb Metern Tiefe stattfindet.

Die beiden Elfjährigen nehmen an der zweiten Deutschen U21-Meisterschaft im Tauchschach im Ellwanger Wellenbad teil. Das ungewöhnliche Sportevent ist in dieser Art einmalig in Deutschland, 16 Jugendliche kämpfen somit um den Titel als bundesweit bester Tauchschachspieler.

Das Spiel von Lotta und Elias dauert nur etwa 20 Minuten, danach kann Elias sich mit dem gewinnbringenden Zug gegen seine Kontrahentin durchsetzen.

Der elfjährige Elias aus Jagstzell spiel seit dreieinhalb Jahren Schach, seit einem Jahr auch unter Wasser. (Foto: Larissa Hamann)

Der junge Jagstzeller entscheidet sich beim Tauchschach meist für eine offensive Strategie, wie er im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ verrät: „Unter Wasser hat man nur ganz kurz Zeit zu überlegen. Man sieht den Zug des Gegners erst, wenn man wieder unter Wasser ist.“

Denn pro Zug ist nur einmal Abtauchen erlaubt, geht einem Spieler die Luft aus, bevor er seine Figur regelkonform gesetzt hat, ist das Spiel vorbei. „Ich versuche, so schnell wie möglich die Gegner Schachmatt zu setzen“, sagt Elias.

Ein Spiel auf Zeit

Auch werde das Spiel mit jedem Tauchgang anstrengender. Die erste Runde der Meisterschaft dauerte für den Elfjährigen 45 Minuten, bis sein Kontrahent letzten Endes aufgeben musste. „Am Schluss konnte ich aber auch nicht mehr“, räumt er ein.

Auf einem 1,2 mal 1,2 Meter großen Schachbrett aus schwarzen und weißen Matten sei es zwar grundsätzlich einfacher, sich zurechtzufinden.

Das Spielbrett besteht aus schwarzen und weißen Matten, die in Handarbeit mit Drähten zu einem Schachfeld zusammengesetzt worden sind. Die mit Quarzsand gefüllten Figuren stammen von einem Rasenschach. (Foto: Larissa Hamann)

Das Denken, Schwimmen und Versetzen der Figuren sei dagegen eine zusätzliche Herausforderung. Im wahrsten Sinne des Wortes erschwerend hinzukommt, dass die Spielfiguren, ursprünglich Teil eines Rasenschachs, mit Quarzsand gefüllt werden, damit sie auf dem Boden des Bewegungsbeckens stehen bleiben. Jede Figur vom Bauer bis zur Königin wiegt etwa zwei Kilogramm – Denksport, Lungen- und Fitnesstraining kommen damit beim Tauchschach zusammen.

Die Figuren, die beim Ellwanger Tauchschach zum Einsatz kommen, stammen ursprünglich von einem Rasenschachspiel. Damit sie unter Wasser stehen bleiben, hat der Verein sie mit Quarzsand beschwert. (Foto: Larissa Hamann)

„Es ist deutlich schwieriger, unter Wasser zu denken. Das merkt man schon, wenn man beim Luftanhalten versucht, Rechenaufgabe zu lösen“, sagt auch Benjamin Vitek, Vorsitzender des Schachclubs Ellwangen 1875. Im Oktober 2021 hatte der Club erstmalig eine Deutsche Meisterschaft im Tauch-Schach ausgerichtet.

Krankheitsbedingt ein U21-Turnier

Zwölf Erwachsene waren zum ersten Turnier angemeldet, außerdem 16 Kinder, davon sieben aus dem Schachclub Ellwangen. Dieses Jahr sind für das Turnier ebenfalls 16 Jugendliche zwischen elf und 14 Jahren zugelassen, ein Wettbewerb für Erwachsene kam aufgrund zu vieler krankheitsbedingter Ausfälle nicht zustande.

16 Jugendliche sind am Wochenende bei der zweiten Deutschen U21-Meisterschaft im Tauchschach gegeneinander angetreten. (Foto: Larissa Hamann)

Für Vitek steht bei den Meisterschaften aber auch weniger die Leistung als der Spaß im Vordergrund. „Wir wollten damit zeigen, dass Schach auch anders Spaß machen kann“, so Vitek. „Dass es zu Unrecht dieses angestaubte Image hat.“

Denn gerade für Kinder sieht der Schachclub-Vorsitzende in dem Strategiespiel einige Vorteile. Bestimmte Formen des Denkens könnte nur über das Schachspielen vermittelt werden. „Es gibt Studien, die belegen, dass Kinder, die vor einer Klassenarbeit oder in Lernpausen Schach gespielt oder Rätsel gelöst haben, besser abgeschnitten haben als andere. Weil sie ihr Wissen anders verknüpfen.“

Auch Tischtennisschach hat der Club im Angebot

Bei jeder dieser außergewöhnlichen Turnierformen gehe es immer darum, zur zusätzlichen Herausforderung mentale und körperliche Fähigkeiten zu verbinden. Der Schachclub Ellwangen hat daher auch schon einmal Tischtennisschach für seine Mitglieder angeboten.

Dabei wird in Teams gespielt – jeweils einer der Mitspieler am Brett und einer an der Platte. Für einen Zug auf dem Schachbrett hat ein Spieler so lange Bedenkzeit, bis der nächste Punkt an der Platte erzielt wurde. Danach wird der Platz getauscht. „Wie beim Tauchschach ist auch hier die Idee, dass die Spieler sich auf unterschiedliche Arten und Weisen ins Spiel einbringen können.“

Als Mitglied bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) liegt Schachspielerin Lotta vor allem das Tauchen.

In 1,5 Meter Tiefe liefern sich Lotta (links) und Elias (rechts) eine Partie Tauchschach. (Foto: Larissa Hamann)

Bis zu einer Minute kann sie die Luft anhalten, „aber Elias ist im Schach einfach stärker“, erklärt sie. Traurig über ihre Niederlage ist Lotta aber nicht. Seit dem Kindergarten spielt sie regelmäßig mit ihrem Vater Schach, seit ein paar Jahren auch im Verein.

Etwas Besseres, als ihre beiden Hobbys auf diese ungewöhnliche Weise zu verbinden, kann sie sich kaum vorstellen – egal, ob der König am Ende des Spiels noch auf dem Feld steht oder eben den gegnerischen Figuren erliegt.