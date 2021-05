Ellwanger Weißstörche haben vier Junge

Im Ellwanger Weißstorchnest mit dem neuen Weibchen wurde seit 31. März gebrütet. Das bisherige Weibchen kam dieses Jahr nicht mehr zurück, wie Weißstorchbetreuer Helmut Vaas vom Ellwanger Nabu berichtet.

Am 1. Mai schlüpften die ersten beiden Küken im Nest auf dem Dach der Gewässerdirektion. Bis zum 9. Mai schlüpften im Abstand von zwei Tagen jeweils ein weiteres so dass schließlich sechs Küken vom Ellwanger Schloss aus beobachtet werden konnten.

Seit 19. Mai hat sich ihre Zahl jedoch verringert, so dass am 20. Mai aus dem Dach der Basilika nur noch vier Küken beobachtet werden konnten. Das Kleinste ist ein Winzling. Es sitzt noch in der tiefen Nestmulde und war jeweils nur kurz sichtbar. Ob sich dieses Küken wirklich weiterentwickelt, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

Das Brutpaar hat derzeit neben der Nahrungsbeschaffung und dem Schutz der Küken vor der kühlen und nassen Witterung schon seit Wochen fast täglich damit zu tun, überfliegende Artgenossen durch heftiges Klappern von Angriffen abzuhalten oder auf dem Dach gelandete Störstörche von dort zu verjagen.