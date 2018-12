Ellwanger Weihnachtsrock feiert grandioses Comeback

Seit wann es den Ellwanger Weihnachtsrock gibt, weiß keiner so genau. Doch etwa seit Mitte der 70er Jahre findet, damals noch in der Stadthalle Ellwangen, ein Konzert um die Weihnachtszeit herum statt, das alte Freunde in ihrer Heimatstadt zusammenbringt. Nachdem die Tradition in der Stadthalle irgendwann zu Ende war, lässt Tobias Brenner den Weihnachtsrock im TSV Ballroom wieder aufleben. Erstmals zu Gast in Ellwangen war die Creedence Clearwater Revival (CCR) Tribute Band aus Bayern.

Mit mehr als 200 Personen war der TSV Ballroom voll und das Konzert restlos ausverkauft. Hier teilten sich junge und etwas betagtere CCR- und John-Fogerty-Fans die Tanzfläche.

Die Band steht in der aktuellen Konstellation erst wieder seit 2018 auf der Bühne. Robert Dunkel, Bruder von Frontmann Hermann Dunkel, kehrte nach zwei Jahren Pause von der Band zu seinen Wurzeln zurück. Dass zwei Brüder in der Band zu Gange sind, ist aber nicht die einzige Parallele zu CCR.

Zwar will die Tribute Band getreu dem Motto „Götter imitiert man nicht“ keineswegs das Original nachahmen, trotzdem kann man schon an der Bandgeschichte die Leidenschaft zu CCR erkennen. Im Mai 1989 gründete Hermann Dunkel im bayrischen Grünbach die Green River Band. Schon damals wurden in der Band die Hits von CCR gespielt. Nach deren Auflösung am letzten Tag des Jahres 1995 formte sich gleich 1996 daraus die Creedence Revival Band. 1999 kam Uli Stepken an der Rhythmusgitarre dazu, der später Paul Dax, mit dem er bei der Spider Murphy Gang spielte, für die CCR Tribute Band begeisterte.

Ihr Ziel ist es, Menschen für die Zeit von CCR, John Fogerty und Woodstock zu begeistern. Das ist den vier Musikern in Ellwangen gelungen. Ihre Leidenschaft für die Songs von CCR und Frontmann John Fogerty übetrug sich regelrecht auf das Publikum.